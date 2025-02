Tim Cook: iPhone wordt de komende jaren helemaal anders

De iPhone wordt weliswaar elk jaar beter, maar is al jarenlang niet echt veranderd – iets wat volgens Tim Cook anders wordt in de toekomst.

iPhone wordt helemaal anders

Het basisontwerp van de iPhone is al jarenlang min of meer hetzelfde. Er zijn wel verbeteringen doorgevoerd, maar die kun je niet echt innovatief noemen. Volgens Tim Cook wordt dat de komende jaren helemaal anders en ligt er juist veel innovatie in het verschiet.

Onlangs maakte Apple de laatste kwartaalcijfers bekend: een omzet van meer dan 124 miljard dollar. Toch was de verkoop van de iPhone tijdens de feestdagen eerder een teleurstelling. Een grote misser in China, mogelijk door de afwezigheid van AI, haalde de verkoop van de iPhone 16 flink naar beneden. De iPhone 15 deed het in de meeste markten beter.

Toch ziet de toekomst van de iPhone er volgens CEO Tim Cook rooskleurig uit.

Hij zegt erover:

There’s a lot more to come and I could not feel more optimistic about our product pipeline … there’s a lot of innovation left on de smartphone. (Er zit nog heel veel aan te komen en ik ben erg optimistisch over onze productpijplijn … er zit nog veel innovatie in de smartphone.)

Hoewel Cook altijd erg positief is wanneer hij in het openbaar spreekt, bevestigen zijn woorden ook verschillende geruchten en rapporten die erop wijzen dat de iPhone aan de vooravond staat van een nieuwe golf van hardware-innovatie.

Een nieuwe golf van hardware-innovatie

In oktober zei senior vice president of Hardware Engineering John Ternus dat de nieuwe iPhones de meest ambitieuze zijn in de geschiedenis van het product. Hoewel Apple altijd jaren vooruit werkt aan nieuwe modellen, komen er op relatief korte termijn twee versies aan waar hij mogelijk op doelt.

Later dit jaar introduceert Apple de 17 Air, met een ultradun ontwerp en een nieuw schermformaat. Daarnaast verwachten we volgend jaar de eerste vouwbare iPhone. Deze krijgt een van boven naar beneden vouwbaar ontwerp, zoals de Samsung Galaxy Z Flip 6. We zijn erg benieuwd wat Apple vervolgens nog meer in petto heeft voor de iPhone. Als daar meer over bekend wordt, lees je dat uiteraard meteen op iPhoned.