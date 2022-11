Zien: iPhone krijgt 65+ modus met giga-grote knoppen

De iPhone is straks ook te gebruiken als seniorentelefoon, met enorme knoppen en teksten. Dit blijkt uit de code van iOS 16.2.

iPhone als seniorentelefoon

De iPhone staat bekend om zijn intuïtieve gebruikersinterface, maar voor sommige ouderen is Apple’s smartphone niet gebruiksvriendelijk genoeg. Zij kiezen liever voor een speciale seniorentelefoon met grote knoppen en een eenvoudige interface.

Binnenkort kunnen senioren waarschijnlijk ook goed met een iPhone overweg, want Apple werkt aan een nieuwe ‘Custom Accessibility Mode’ die de iPhone- en iPad-interface aanzienlijk eenvoudiger maken. Dit ontdekte website 9to5Mac in de code van de iOS 16.2-bèta.

De nieuwe toegankelijkheidsfunctie maakt de tekst bijvoorbeeld groter en je stelt in welke apps beschikbaar zijn op het startscherm. Die worden weergegeven als enorme app-iconen; zo wordt de iPhone gebruiksvriendelijker voor mensen met slecht zcht. Ook bepaal je de toegestane contacten en is het mogelijk om de fysieke knoppen te vergrendelen.

De interface

Hieronderboven zie je de interface van de aangepaste toegankelijkheidsmodus. Het vergendelscherm is vereenvoudigd, met een ‘Hold Down to Enter’-knop die je naar beneden veegt om te ontgrendelen. Op het startscherm prijken gigantische pictogrammen zonder Dock. Apple-apps als Berichten en Camera zijn ook vereenvoudigd, met bijvoorbeeld een grote ‘Back’-knop die je naar het startscherm brengt.

Er kan een wachtwoord worden ingesteld, om te voorkomen dat de gebruiker de instellingen wijzigt. Via een drievoudige druk op de zijknop (of thuisknop bij oudere iPhones) schakel je de toegankelijkheidsmodus snel in of uit. Dit werkt vergelijkbaar met de bestaande iPhone-functie Begeleide toegang.

De toegankelijkheidsfunctie die de iPhone omturnt tot een seniorentelefoon is nog niet beschikbaar. Hij is gevonden in een testversie van iOS 16.2, maar het is nog niet duidelijk of de functie er met deze software-update er al zal zijn. iOS 16.2 komt naar verwachting in december uit.

