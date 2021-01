‘Apple werkt aan iPhone-hoes met ingebouwde AirPods-lader’

Apple onderzoekt een nieuwe iPhone-hoes met een ingebouwde manier om je AirPods en andere accessoires op te laden.

‘iPhone-hoes met AirPods-lader ontdekt in patent’

Dat blijkt uit een patent (ontdekt door AppleInsider) dat het bedrijf onlangs heeft ingediend. In de bijgevoegde afbeeldingen van het patent is te zien hoe dit moet gaan werken.

De tekst in het patent is nog erg vaag, en beschrijft de mogelijkheid om allerlei externe accessoires op te laden. In vrijwel alle afbeeldingen zie je echter duidelijk AirPods afgebeeld, die in speciaal vormgegeven inkepingen in de hoes geplaatst kunnen worden.

Apple lijkt alle opties open te houden voor het design van deze hoes. Van een folio-hoesje tot een portemonnee, een flipcover tot een sleeve: het lijkt erop dat het bedrijf nog niet zeker is over de vorm. Zo is er ook een MagSafe-Wallet-achtige tekening te zien met naast een houder voor je betaalpas twee cirkelvormige inkepingen voor je AirPods.

In de afbeeldingen wordt een flaphoesje gebruikt, waar een accu verwerkt zit in de flap die je iPhone-scherm beschermt. Naast het opladen van AirPods (of AirPods Pro) zou er ook plaats zijn voor een klein schermpje. Daarop kun je zien hoe laat het is en verschijnt er een melding als je gebeld wordt.

Hernieuwde focus op accessoires

De nieuwe patenten die Apple de afgelopen maanden heeft ingediend, focussen zich voornamelijk op accessoires. Het bedrijf lijkt het aanbod van hoesjes dus uit te willen breiden met nieuwe mogelijkheden, waarin een dergelijk oplaadbare case perfect past.

De enige vraag is de rol die de meegeleverde oplaadhoes van de AirPods dan nog heeft. Met dit doosje kun je AirPods meerdere keren volledig opladen. Het lijkt dus vooral te gaan om een accessoire voor mensen die het meenemen van dit oplaaddoosje onhandig vinden en liever enkel hun iPhone in hun broekzak stoppen.

Of en wanneer Apple dit nieuwe hoesje daadwerkelijk uitbrengt, is lastig te zeggen. Dergelijke patenten zijn vaak de eerste stappen die Apple zet om een nieuw product te ontwikkelen. Zodra we hier meer over weten, lees je het uiteraard op iPhoned.

