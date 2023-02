Apple werkt aan iPhone-functie die AirPods draadloos kan opladen

Apple werkt aan een functie voor de iPhone waarmee je andere devices zoals de AirPods draadloos kan opladen. Wanneer verschijnt de nieuwe feature?

Apple werkt aan nieuwe oplaadfunctie

Apple werkt aan een nieuwe iPhone-functie, waarmee het mogelijk wordt om andere devices draadloos op te laden. Met de nieuwe functie is het dus mogelijk om je iPhone draadloos op te laden én om bijvoorbeeld je AirPods op te laden met je iPhone. Enorm handig als je onderweg bent en de accu van je AirPods bijna leeg is.

Voor de nieuwe oplaadfunctie moet Apple naar verluidt nog de efficiëntie en de snelheid van het opladen optimaliseren, net als de warmteafvoer tijdens het opladen. De nieuwe techniek is waarschijnlijk vergelijkbaar met MagSafe, waardoor jouw iPhone eveneens een powerbank wordt.

In januari werd al duidelijk dat Apple samenwerkt met het Wireless Power Consortium, waardoor de nieuwe draadloze oplaadstandaard gebaseerd wordt op Apples MagSafe. Hierdoor is MagSafe straks ook te gebruiken op bijvoorbeeld Android-toestellen. De samenwerking tussen het WPC en Apple zorgt er bovendien voor dat Apple zich beter kan specialiseren in het draadloos opladen van devices.

Oplaadfunctie stond voor de iPhone 14 Pro gepland

Volgens geruchten was de nieuwe functie, waarmee je met je iPhone draadloos AirPods kan opladen, oorspronkelijk voor de iPhone 14 Pro gepland. De nieuwe functie was echter niet op tijd klaar voor de release afgelopen jaar, waardoor de plannen vooruit zijn geschoven.

Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt: ook bij de iPhone 11 werd gespeculeerd over een functie waarmee de iPhone andere devices draadloos kan opladen. De iPhone 11 kreeg deze functie uiteindelijk niet, omdat de draadloze oplaadfunctie niet voldeed aan Apples eisen. Hierna heeft Apple de oplaadfunctie lange tijd links laten liggen, maar het bedrijf wil het draadloze opladen nu dus tóch introduceren.

Nieuwe draadloze oplaadfunctie verschijnt nog niet dit jaar

Dat de nieuwe draadloze oplaadfunctie al dit jaar verschijnt is onwaarschijnlijk. Er zijn inmiddels al veel geruchten naar buiten gekomen over de iPhone 15-serie, maar Apple-analisten Ming-Chi Kuo en Mark Gurman hebben nog niks gezegd over een nieuwe draadloze oplaadfunctie. Het is dus niet te verwachten dat de iPhone 15 al wordt voorzien van de nieuwe oplaadtechnologie.

Het is goed mogelijk dat de techniek volgend jaar wél bij de iPhone 16 verschijnt. De iPhone 16 Ultra krijgt dan naar verwachting de nieuwe manier van opladen. Dit hangt natuurlijk wel nog af van de technologische progressie die Apple maakt, maar de samenwerking met het WPC is een goed teken voor Apple. Samsung heeft de functie in ieder geval al jaren, dus het wordt tijd dat Apple ook overstag gaat.

