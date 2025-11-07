iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

7 november 2025, 11:50
2 min leestijd
Gerucht: iPhone Air 2 krijgt dé upgrade waar iedereen op wacht

De iPhone Air is Apple’s paradepaardje. Hij is heel dun en ziet er erg stijlvol uit. Toch ontbreekt er iets, maar dat wordt bij de iPhone Air 2 opgelost.

Interessante upgrade voor de iPhone Air 2

Voor sommige mensen is de iPhone Air eigenlijk al meteen geen interessant toestel. Hij heeft namelijk (net als de iPhone 16e) slecht één camera aan de achterkant. Dat terwijl de goedkopere iPhone 17 wél twee camera’s aan de achterkant heeft.

iphone air 2 concept

Volgens geruchten op Weibo van Digital Chat Station gaat Apple daar wat aan doen. Want de iPhone Air 2 krijgt een tweede camera achterop. Hiermee wordt een van de grootste tekortkomingen van de huidige iPhone Air meteen opgelost.

De rest van de iPhone Air 2 blijft vrijwel hetzelfde, maar Apple kan hier en daar onder de motorkap natuurlijk wat kleine verbeteringen toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan een snellere chip of meer opslag.

iPhone Air in het kort

Hoewel de iPhone Air er best stylish uitziet, is het succes toch niet wat Apple ervan had verwacht. Mensen waren vooral sceptisch over de batterijduur en bang dat je het toestel makkelijk kon breken. Beide van deze verwachte problemen bleken uiteindelijk niet waar te zijn.

randen

De iPhone Air is de dunste iPhone ooit, met een dikte van slechts 5,6 millimeter. Dat is dunner dan de iPhone 17, die 7,95 millimeter dik is. Daarbij heeft de iPhone Air de A19 Pro-chip, die we ook terugzien in de iPhone 17 Pro (Max).

Dat de iPhone Air veel dunner is, past bij Apple’s nieuwe design. Zo is de iPad Pro 2025 (en 2024) op dit moment Apple’s dunste apparaat ooit. Met een dikte van slechts 5,1 millimeter blijft dat voorlopig ook zo.

Heel compact is de iPhone Air overigens niet, omdat de telefoon een 6,5-inch scherm heeft met ProMotion en always-on. De razendsnelle chip en 12 GB aan werkgeheugen zorgen er wel voor dat de iPhone Air een razendsnel toestel is.

iPhone Air kopen

Wil je niet wachten tot de iPhone Air 2 (met zijn extra camera) verschijnt? En wil je nu de dunste iPhone die Apple ooit gemaakt heeft? Dan heb je geluk. Inmiddels zijn de prijzen voor de iPhone Air al iets gezakt. En in combinatie met een abonnement betaal je vaak nog minder voor het toestel.

Bekijk de beste prijze voor de iPhone Air hieronder!

Bron afbeelding: Digital Chat Station
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple iPhone Air

Apple iPhone Air
Apple iPhone Air

