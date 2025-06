De iPhone Air krijgt een handige nieuwe functie – maar niet dit jaar

Apple werkt aan een functie voor de iPhone Air die de batterijduur van het toestel moet verlengen, maar de iPhone 17 Air krijgt die nog niet.

iPhone Air krijgt handige nieuwe functie

Het is al een tijdje geen nieuws meer dat de aankomende iPhone 17 Air een veel slechtere batterijduur krijgt dan de overige iPhones uit die serie. Uit tests van Apple zelf blijkt dat veel gebruikers met de iPhone 17 Air niet eens een hele dag zouden doorkomen.

De kortere batterijduur is het bedrijf duidelijk een doorn in het oog. Zo was Apple eerder al van plan om de Smart Battery Case weer terug te brengen, speciaal voor de iPhone 17 Air. Inmiddels heeft Apple dankzij een nieuwe functie een andere oplossing bedacht voor de iPhone Air. En dat is een heel nieuw, energiezuinig scherm. Het slechte nieuws is alleen dat die nieuwe techniek naar verwachting niet eerder dan in 2027 kan worden geïmplementeerd.

Een energiezuinig scherm

Er is een nieuwe OLED-displaytechniek die minder stroom verbruikt, waardoor de batterij langer meegaat. Die techniek gebruikt Apple momenteel al in de Apple Watch Series 10. Het is alleen niet gemakkelijk en bovendien erg duur om de techniek op te schalen naar grotere schermen. Volgens geruchten is Apple wel hierover in gesprek met beeldschermleveranciers. Als het doorgaat, zal het vanwege kostenoverwegingen slechts in één model worden geïntegreerd. De iPhone Air is dan uiteraard de logische kandidaat voor een scherm met deze nieuwe functie.

Alle huidige iPhones maken gebruik van LTPO TFT OLED. Daarbij wordt op sommige transistors oxide aangebracht, maar niet op alle. Wanneer oxide op álle transistors wordt aangebracht, zal dit het stroomverbruik aanzienlijk verminderen. Het vereist alleen een complexere productie en is daardoor veel duurder.

iPhone-schermen worden gemaakt door Samsung en LG, en beide bedrijven zouden hun productielijnen moeten aanpassen om deze verandering mogelijk te maken. Daarom zal Apple een beslissing moeten nemen, wat waarschijnlijk later dit jaar zal gebeuren. De iPhone 19 Air van 2027 heeft dankzij deze functie dus mogelijk wel weer een goede batterijduur!