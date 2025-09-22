Nieuw! iPhone 17 met tot €337 voordeel

Zien: overleeft de splinternieuwe iPhone Air deze buigtest?
Maurice Snijders
22 september 2025, 15:07
Zien: overleeft de splinternieuwe iPhone Air deze buigtest?

De nieuwe iPhone Air ligt in de winkels en Apple noemt het de meest duurzame iPhone ooit – tijd om te kijken of hij deze buigtest overleeft!

Overleeft de iPhone Air deze buigtest?

Degene die nu al een buigtest heeft uitgevoerd met de nieuwe iPhone Air is YouTuber JerryRigEverything. In zijn ‘iPhone Air Durability test’ onderwerpt hij de iPhone aan een hele serie martelingen. Daaruit blijkt al snel dat de zijkanten niet krasbestendig zijn, maar voor de rest doorstaat de Air de test verrassend goed.

De iPhone Air voldoet aan de claims van Apple: de iPhone Air brak niet in de buigtest. De iPhone buigt gewoon onder spanning en keert daarna weer terug naar zijn normale platte vorm. Daarnaast is de krasbestendigheid van het voorste scherm indrukwekkend, dankzij de nieuwe tweede generatie van Apple’s Ceramic Shield-glas. Bekijk de video hieronder:

iPhone Air Durability test -- I AM SHOCKED

Ondanks verschillende pogingen kon de iPhone Air simpelweg niet worden gebogen met menselijke kracht. Na de mislukte pogingen om de iPhone met zijn handen te buigen, gebruikt JerryRigEverything een mechanisch apparaat in zijn garage om alsnog het breekpunt te vinden. Ongelooflijk genoeg kon de iPhone Air zo’n 98 kilo aan kracht weerstaan voordat hij brak. Zelfs in gebroken toestand werkte het touchscreen nog steeds.

iphone air buigtest

Dit zit er in

Reparatiesite iFixit heeft inmiddels al een demontage uitgevoerd op de iPhone Air. Om alle benodigde onderdelen in een frame van 5,6 mm te kunnen plaatsen, heeft Apple het cameraplateau ontworpen. Dit zorgt er ook voor dat er een grote, met metaal omhulde batterij in past. iFixit heeft het frame van de iPhone Air zonder onderdelen onderworpen aan een buigtest. Dat blijkt niet zo moeilijk, in tegenstelling tot wanneer de onderdelen er wel in zitten. Dit zie je in de onderstaande video:

Apple’s Thinnest iPhone Ever… Is Actually Repairable? iPhone Air Teardown

Eerder deze week heeft iFixit de MagSafe-batterij die Apple voor de iPhone Air heeft ontworpen uit elkaar gehaald. Dit blijkt dezelfde batterij die Apple gebruikt in de iPhone Air. De batterij heeft een capaciteit van 12,26 wattuur en je kunt de batterij zonder problemen uit de MagSafe-batterij halen en in een iPhone Air plaatsen.

Hoewel de iPhone Air dunner is dan normaal, is hij gemakkelijker te repareren dan je zou denken. Er is geen ruimte voor lagen componenten. Apple gebruikt een vastgeklikt scherm en achterglas dat je gemakkelijker kunt verwijderen. Voor de batterij gebruikt Apple lijm die je met een lage elektrische stroom kunt losmaken. Zo ziet de gedemonteerde iPhone Air eruit:

iphone air buigtest

iFixit geeft de iPhone Air een voorlopige repareerbaarheidsscore van 7 op 10, omdat de batterij gemakkelijker toegankelijk is en het niet al te moeilijk is om het scherm te vervangen.

Apple iPhone Air
Apple iPhone Air

