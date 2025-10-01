iPhone Air batterij is veel beter dan verwacht: dit is onze ervaring

De iPhone Air heeft de kleinste batterij van alle iPhone 17-modellen en daardoor ook de kortste batterijduur – toch is die beter dan verwacht.

iPhone Air batterij is veel beter dan verwacht

Het is logisch dat er in de dunste iPhone ooit geen grote batterij past. Apple heeft wel een beetje extra ruimte weten te winnen door er geen SIM-slot in te bouwen. Desondanks is de batterij van de iPhone Air de kleinste van alle iPhones uit de 17-serie. In een overzichtje ziet het er zo uit:

iPhone 17 : 3692 mAh (tot 30 uur video afspelen);

: 3692 mAh (tot 30 uur video afspelen); iPhone Air : 3149 mAh (tot 27 uur video afspelen);

: 3149 mAh (tot 27 uur video afspelen); iPhone 17 Pro : 3998 mAh (tot 31 uur video afspelen);

: 3998 mAh (tot 31 uur video afspelen); iPhone 17 Pro Max: 4832 mAh (tot 37 uur video afspelen).

Hoewel er best veel verschil zit in de capaciteit van de verschillende batterijen, valt het verschil in batterijduur nog enigszins mee. Alleen de iPhone 17 Pro Max steekt er echt met kop en schouders bovenuit.

Vergeleken met de iPhone 15 Plus en 16 Pro

Ik gebruik de iPhone Air nu een paar weken nadat ik eerder een iPhone 15 Plus en een iPhone 16 Pro heb gebruikt. Die twee iPhones hebben de volgende batterijduur:

iPhone 15 Plus : 4383 mAh (tot 26 uur video afspelen);

: 4383 mAh (tot 26 uur video afspelen); iPhone 16 Pro: 3582 mAh (tot 27 uur video afspelen).

Vergeleken met de iPhone Air heeft de iPhone 15 Plus dus de krachtigste batterij en de kortste batterijduur. De iPhone Air heeft juist de minst krachtige batterij en de langste batterijduur (gedeeld met de iPhone 16 Pro). Maar de batterijduur op deze drie toestellen is op papier dus erg vergelijkbaar.

Zo presteert de iPhone Air batterij in de praktijk

Mijn praktijkervaring ligt toch iets anders. De batterijduur van de iPhone 15 Plus is voor mij het best. Met een oplaadlimiet van 80 procent ingeschakeld, kwam ik met gemak een hele dag door. Ook bij intensief gebruik. ’s Nachts opladen was voldoende. Toen ik daarna een tijdje de iPhone 16 Pro gebruikte, was het dan ook de batterijduur die mij het meest tegenviel. Het kwam heel regelmatig voor dat ik het einde van de dag niet haalde en dat de iPhone al eerder aan de lader moest. Ook wanneer ik een oplaadlimiet van 100 procent had ingesteld.

Mijn verwachtingen voor de batterijduur van de iPhone Air waren hierdoor niet al te hoog gespannen. Maar in de praktijk werd ik er wel degelijk aangenaam door verrast. Met deze iPhone haal ik gewoon weer het einde van de dag. Ik heb de MagSafe-batterij voor iPhone Air tot mijn beschikking, maar tot nog toe heb ik die helemaal niet nodig gehad. Ik heb de oplaadlimiet wel op 100 procent staan. Zet je die op 80 procent, dan is het misschien wel handig om die MagSafe-batterij achter de hand te hebben.

iPhone Air kopen?

