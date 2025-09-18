De iPhone Air is superdun maar is de accu dan ook een stuk slechter? Niet per se. Dit is de accuduur van alle nieuwe iPhones!

Batterijvergelijking: hoe slecht (of goed) is de accu van de iPhone Air?

Langzaam maar zeker verschijnen de eerste reviews van de iPhone Air online, en nu is er ook eindelijk meer bekend over de batterij die erin zit. Er werd namelijk verwacht dat de accu van de iPhone Air het een stuk korter uit kan houden dan bijvoorbeeld die in de iPhone 17. Niet zo heel vreemd als je de iPhone Air eens wat beter bekijkt. Het is immers de dunste iPhone ooit en je zou denken dat Apple toch wat moest beknibbelen op de accu.

Het YouTube-kabaal van The Tech Chap heeft de iPhone Air en andere iPhones getest en de batterijduur met elkaar vergeleken. Apple geeft natuurlijk zelf al een kleine indicatie over de batterijduur (bij de iPhone Air is dat tot 27 uur video afspelen), maar dat zegt niet heel veel over het daadwerkelijk gebruik.

Volgens de video heeft de iPhone Air nog steeds de minst lange batterijduur, maar het scheelt niet zo heel veel met de andere iPhones. Zo heeft de iPhone Air een batterijduur van 6 uur en 43 minuten.

De iPhone 17 houdt het in dezelfde test net geen zeven uur vol. De iPhone 17 Pro komt tot 7 uur en 34 minuten, en de iPhone 17 Pro Max net geen acht uur. Ter vergelijking: de iPhone 16 Pro Max haalde 7 uur en 29 minuten. Zo heel veel slechter is de accu van de iPhone Air in dagelijks gebruik dus niet.

iPhone Air in het kort

Apple heeft het Plus-model van vorig jaar vervangen door de iPhone Air, dat met een dikte van slechte 5,6 mm de dunste iPhone ooit is!

Dunste iPhone ooit: 5,6 mm;

Draait op de A19 Pro-chip;

Scherm van 6,5-inch;

Enkele 48-megapixel camera;

18-megapixel frontcamera;

De iPhone Air heeft ook een ProMotion-scherm met always-on. Verder vind je ook Face ID op het toestel terug.

