Best wel Slim: komt er in 2025 een iPhone Air?

Er duiken steeds meer geruchten op over de iPhone 17 en naar verluidt verschijnt er volgend jaar een compleet nieuwe iPhone. Zien we in 2025 een iPhone Air?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone krijgt nieuwe uitvoering

De iPhone 16 verschijnt pas volgende maand, maar er wordt nu al gespeculeerd over de iPhone 17. Het was al langer de verwachting dat Apple gaat stoppen met de iPhone Plus en het lijkt erop dat dit jaar het laatste model verschijnt. Bij de iPhone 17 neemt Apple volgens geruchten afscheid van het Plus-model, in plaats daarvan verschijnt er een veel dunnere telefoon die de iPhone Slim of Air heet.

Lees ook: Apple gaat stoppen met de Plus na de iPhone 17 (en dit is waarom)

In 2025 zien we waarschijnlijk de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de iPhone 17 Slim of Air. De belangrijkste verandering bij laatstgenoemde is de dikte, want het toestel is veel lichter en dunner dan de huidige iPhones. De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus zijn tussen de 7,8 en 8,25 millimeter dik. Bij het nieuwe dunnere model wordt dat teruggebracht naar slechts 5 millimeter. Dat zou de eerste grote verandering in het design van de iPhone zijn sinds de introductie van de iPhone 12.

Goedkopere iPhone 17

Waar eerder werd voorspeld dat de iPhone 17 Slim enorm duur zou worden, lijkt het er nu op dat het juist het juist om het goedkoopste toestel gaat. Het is de verwachting dat de telefoon draait op de A19-chip en is voorzien van één cameralens aan de achterzijde. De iPhone 17 Slim heeft daardoor minder geavanceerde camerafuncties, dat vermoedelijk terug te zien is in de prijs.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De dunnere iPhone doet denken aan de eerste uitvoering van de MacBook Air, die ook minder functies had maar wel veel lichter was dan eerdere laptops. Apple maakt bij de iPhone 17 dezelfde keuze, door het toestel minder geavanceerd en veel dunner te maken. De kans is daarom groot dat we volgend jaar voor het eerst de iPhone Slim of Air zullen zien. Het is nog niet duidelijk welke prijs de telefoon krijgt.

iPhone Air komt pas in 2025

Volgens YouTuber Jon Prosser krijgt de iPhone 17 Air een behuizing die van zowel titanium als aluminium is gemaakt. De telefoon heeft een 6,6-inch display met Dynamic Island. Dat betekent goed nieuws voor gebruikers die graag een groter scherm hebben, want de iPhone 15 Plus heeft een 6,7-inch scherm. De iPhone 17 Air wordt dus niet veel kleiner dan de Plus-modellen van afgelopen jaren.

Lees ook: iPhone 17 krijgt een upgrade waar we al heel lang op wachten

We moeten nog wel even wachten op de iPhone 17 Air, want de telefoon verschijnt pas volgend jaar. Apple presenteert de nieuwe iPhones doorgaans in de tweede week van september. Het nieuwe dunnere model van de iPhone komt dus pas in september 2025. Wil je niet zo lang wachten, of vind je een groter scherm van de iPhone juist fijn? Bekijk dan hier de beste prijzen van de iPhone 15 Plus en de iPhone 15 Pro Max, zodat je nooit teveel betaalt!