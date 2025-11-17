iPhone 17 nu tot €385 voordeel tijdens Black Friday!

Bekijk actie

iPhone Air 2: dit is wanneer de volgende dunne iPhone verschijnt

Maurice Snijders
Maurice Snijders
17 november 2025, 11:04
2 min leestijd
iPhone Air 2: dit is wanneer de volgende dunne iPhone verschijnt

De iPhone Air 2 is weliswaar uitgesteld, maar de opvolger van de eerste dunne iPhone komt wel – we vertellen wanneer je hem kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie.

Dit is wanneer de iPhone Air 2 verschijnt

Mark Gurman van Bloomberg heeft nieuwe informatie gedeeld over wanneer de iPhone Air 2 verschijnt. Volgens hem is Apple van plan om in 2027 op verschillende momenten de iPhone Air 2 en een iPhone ter ere van het 20-jarig jubileum uit te brengen. In de nieuwste editie van zijn Power On-nieuwsbrief zei Gurman dat de volgende iPhone Air waarschijnlijk rond maart 2027 wordt uitgebracht, samen met de ‘reguliere’ iPhone 18 en een goedkopere iPhone 18e.

Hij zegt verder dat de iPhone ter ere van het 20-jarig jubileum waarschijnlijk in september 2027 volgt. Gurman verwacht dat dit toestel een gebogen glazen scherm krijgt met een verborgen camera aan de voorkant. Dit zijn alle nieuwe iPhone-modellen die Gurman verwacht dat Apple tussen de tweede helft van 2026 en de eerste helft van 2027 zal uitbrengen:

  • Najaar 2026 (waarschijnlijk september): iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Fold.
  • Voorjaar 2027 (waarschijnlijk maart): iPhone 18, iPhone 18e en iPhone Air 2.
iPhone air 2 wanneer

De iPhone Air 2 krijgt deze vernieuwingen

Vorige week meldde The Information dat Apple vermoedelijk in het voorjaar van 2027 een vernieuwde iPhone Air met een tweede camera aan de achterzijde uitbrengt. In het bericht stond ook dat de volgende iPhone Air minder weegt, een grotere batterijcapaciteit en een vapor chamber koelsysteem krijgt.

Gurman zegt dat het toevoegen van een ultragroothoekcamera aan de iPhone Air technisch mogelijk is, maar dat hij het een vreemde beslissing vindt, aangezien het zogenaamde ‘plateau’ van het apparaat al vol is en het relatief veel werk is voor een iPhone die maar weinig mensen kopen. Functies zoals een tweede camera en een langere batterijduur zouden de iPhone Air wel veel aantrekkelijker kunnen maken, waardoor de vraag naar het toestel mogelijk groter wordt.

Niet uitgesteld

Gurman meent dat de iPhone Air 2 altijd al gepland stond voor 2027 en dus niet is uitgesteld. Hij verwacht dat het toestel een 2nm-chip krijgt voor snellere prestaties en een langere batterijduur.

Hoewel er verschillende berichten zijn dat de vraag naar de iPhone Air laag is, verwachtte Apple volgens Gurman altijd al dat het toestel slechts 6 tot 8 procent van de nieuwe iPhone-verkopen zou uitmaken. Het is onduidelijk of Apple dat doel heeft bereikt. Wil je niets missen van de ontwikkelingen omtrent de iPhone Air 2, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple iPhone Air

Bekijk ook

Apple heeft de opvolger van de iPhone Air voorlopig uitgesteld

Apple heeft de opvolger van de iPhone Air voorlopig uitgesteld

11 november 2025

Gerucht: iPhone Air 2 krijgt dé upgrade waar iedereen op wacht

Gerucht: iPhone Air 2 krijgt dé upgrade waar iedereen op wacht

7 november 2025

Van de nieuwe iPhones in 2025 is er één veruit het minst populair

Van de nieuwe iPhones in 2025 is er één veruit het minst populair

21 oktober 2025

Deze verbetering maakt nieuwe iPhones véél veiliger – en zo werkt die

Deze verbetering maakt nieuwe iPhones véél veiliger – en zo werkt die

17 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone Air
Apple iPhone Air

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Black Friday
Over ons Contact Adverteren