De eerste iPhone Air was geen succes. Maar Apple gaat bij de iPhone Air 2 een paar zaken veranderen waardoor hij wél populair wordt.

iPhone Air 2 wordt stukken beter, dankzij twee grote vernieuwingen

Ondanks dat de iPhone Air zeker geen slecht toestel was, sloeg hij niet aan bij het grote publiek. Dat de smartphone heel dun was leek niet interessant genoeg om het toestel te kopen.

De adviesprijs hielp ook zeker niet mee. De iPhone 17 Air was bij de release 1229 euro. Dat scheelde zo’n 260 euro met de prijs van een reguliere iPhone 17 (die nu inmiddels al voor € 953,99 te krijgen is). En koos je voor de iPhone 17 Pro, dan was je ‘maar’ 100 euro duurder uit dan de prijs van een iPhone Air.

Volgens geruchten is Apple nu van plan om de iPhone Air opnieuw te ontwerpen. Het bedrijf overweegt nu om een tweede camera toe te voegen en de prijs wat te verlagen, zodat meer mensen hem willen kopen.

We hopen dat Apple dit inderdaad van plan is, want zoals je in onze iPhone Air-review kon lezen waren we best tevreden over het toestel. Maar we vonden wel dat de camera (en de batterijduur) nog best een upgrade konden gebruiken. Daarnaast vonden we ook de prijs wat aan de hoge kant. Wanneer je Apple inderdaad al deze problemen gaat verhelpen, dan zou de iPhone Air 2 best een grote hit kunnen worden.

iPhone Air kopen

Heb jij geen zin om te wachten op de nieuwe iPhone Air 2? En wil je nu de dunste iPhone die Apple ooit gemaakt heeft? Dan heb je geluk, want de Air is inmiddels wat goedkoper te krijgen. Check daarvoor ons iPhone Air-prijsoverzicht, want dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.

Vaak ben je overigens met een abonnement nog wat goedkoper uit. Check daarvoor onderstaande aanbiedingen.