iPhone Air 2 krijgt eindelijk tweede camera dankzij slimmer ontwerp

De iPhone Air 2 die in het voorjaar van 2027 verschijnt, krijgt volgens een nieuw gerucht een tweede camera aan de achterkant. Dit moet je weten.

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iPhone Air 2 krijgt tweede camera

Het ziet ernaar uit dat de volgende generatie van de iPhone Air voor het eerst een tweede camera aan de achterkant krijgt. Deze informatie is afkomstig van Jon Prosser, die in een nieuwe video meer details deelt over de iPhone Air 2. Volgens hem krijgt de smartphone naast de hoofdcamera ook een ultragroothoeklens. Beide camera’s zouden beschikken over een resolutie van 48 megapixel. Bekijk de video hieronder:

Het is een opvallende upgrade, aangezien de huidige iPhone Air maar één camera heeft. Apple koos daarvoor omdat de extreem dunne behuizing simpelweg te weinig ruimte bood voor een tweede camerasensor.

Kleinere Face ID

Volgens Prosser heeft Apple daar nu een oplossing voor gevonden. De Face ID-hardware zou kleiner zijn geworden, waardoor er meer plaats ontstaat in het cameragedeelte van het toestel. In de huidige iPhone Air zitten daar niet alleen de camera, maar ook andere belangrijke onderdelen, zoals de chip en de Face ID-componenten. Door die efficiënter in te delen, zou Apple alsnog een tweede camera kunnen toevoegen aan de iPhone Air 2.

Daarnaast beweert Prosser dat de iPhone Air 2 wordt uitgerust met de nieuwe A20 Pro-chip. Die zou worden geproduceerd op TSMC’s 2nm-procedé, wat moet zorgen voor betere prestaties en een lager energieverbruik (en daardoor een langere batterijduur). Ook zou de smartphone een iets hogere prijs krijgen vanwege duurdere geheugenchips, al is het verschil volgens Prosser waarschijnlijk niet enorm.

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Of alle geruchten kloppen, moet nog blijken. Volgens de huidige verwachtingen verschijnt de iPhone Air 2 pas in het voorjaar van 2027, vermoedelijk tegelijk met de iPhone 18. Tot die tijd is het verstandig om de informatie met een korreltje zout te nemen. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!