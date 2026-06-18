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iPhone Air 2 krijgt een toffe upgrade – dit is wat je kunt verwachten

Maurice Snijders
Maurice Snijders
18 juni 2026, 14:59
3 min leestijd
iPhone Air 2 krijgt een toffe upgrade – dit is wat je kunt verwachten

Apple werkt aan de iPhone Air 2, de opvolger van de iPhone Air uit 2025 – deze toffe upgrade zit er volgens een nieuw gerucht aan te komen.

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iPhone Air 2 krijgt een toffe upgrade

Bloomberg meldt dat Apple werkt aan een nieuwe iPhone Air, die naar verwachting in het voorjaar van 2027 op de markt komt. In het bericht staat dat de iPhone Air 2 mogelijk een upgrade krijgt in de vorm van een ultragroothoeklens. Deze verschijnt dan naast de groothoeklens die de eerste versie ook heeft. Hierdoor biedt de nieuwe Air meer waar voor zijn geld. Een ‌iPhone Air‌ met twee cameralenzen zou zich inmiddels in de vergevorderde testfase bevinden.

Apple wil daarnaast ook de batterijduur verbeteren, hetzij door een grotere batterij, hetzij door een verbeterde efficiëntie. Aangezien het ontwerp van de iPhone Air 2 vergelijkbaar is met het huidige ontwerp, is er vermoedelijk geen ruimte voor een upgrade met een grotere batterij. Het toestel maakt waarschijnlijk gebruik van een A20-chip, die is gebouwd op basis van het nieuwe 2nm-proces. Hierdoor zou die processor een betere efficiëntie kunnen bieden.

Air 2 upgrade

Belangrijkste klacht

Er zijn al meerdere geruchten verschenen die zeggen dat Apple als upgrade een tweede camera aan de ‌iPhone Air‌ 2 toevoegt. Het bedrijf zou hiermee tegemoet willen komen aan de belangrijkste klacht van klanten over het toestel. Het huidige model heeft één camera aan de achterzijde met een groothoeklens, waardoor het qua camerakwaliteit onderdoet voor de goedkopere iPhone 17. De ‌iPhone 17‌ heeft een opstelling met twee camera’s. De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max hebben drie camera’s.

De ‌iPhone Air‌ 2 met upgrade komt in het voorjaar van 2027 tegelijk met de iPhone 18 op de markt. De iPhone 18 Pro, de ‌iPhone 18 Pro‌ Max en de eerste vouwbare iPhone (Ultra) maken hun debuut waarschijnlijk in september 2026. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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