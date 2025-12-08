Luistert je iPhone mee als je ’m niet gebruikt? Dit is hoe het echt zit

Soms lijkt het net alsof je iPhone stiekem meeluistert met je gesprekken, zeker als je advertenties krijgt die erover gaan. Maar is het ook écht zo?

Kan de iPhone je afluisteren? Dit is hoe het echt zit

Het gerucht dat je iPhone stilletjes met je meeluistert duikt regelmatig op. Mensen klagen dan vooral over het zien van advertenties die opvallend goed aansluiten op iets wat ze onlangs hebben besproken. Het lijkt soms alsof je iPhone aan het afluisteren is en elk woord oppikt, maar de werkelijkheid ligt een stuk genuanceerder.

Apple zegt al jaren dat Siri alleen luistert wanneer een activeringszin wordt herkend. Toch bleek dat systeem niet altijd perfect te werken. Enkele jaren geleden ontstond er commotie toen bekend werd dat Siri soms onbedoeld werd geactiveerd, onder andere door bepaalde bewegingen met een Apple Watch.

In die situaties werden korte fragmenten van gesprekken opgenomen en automatisch naar Apple verstuurd, waar ze door soms door Apple werden beoordeeld voor kwaliteitscontrole. Dat proces moest de herkenning van Siri verbeteren, maar zorgde ook voor terechte zorgen over privacy. Apple schikte later voor 95 miljoen dollar in de rechtszaak.

Social Media is vaak de boosdoener

Voor veel mensen voelt het nog steeds alsof hun iPhone aan het afluisteren is, omdat advertenties vaak exact aansluiten bij hun interesses. Maar dat wordt vooral veroorzaakt door slimme algoritmes van sociale platformen als X (voormalig Twitter), Facebook, zoekmachines, webshops en meer. Deze systemen analyseren wat je online doet en voorspellen verrassend effectief waar je mogelijk naar zoekt, zonder dat ze daarvoor hoeven af te luisteren nodig is.

Dus wees gerust: je iPhone luistert je niet af. De incidenten rond Siri kwamen voort uit het onbedoeld activeren van de spraakassistent en niet uit verborgen afluisterfuncties. Toch blijft het verstandig om je privacyinstellingen op je iPhone regelmatig te checken, zodat je precies weet welke apps toegang hebben tot je microfoon en hoe jouw gegevens worden verwerkt. Check daarvoor het artikel hierboven.

