iPhone-activeringsslot: TikTok-rel laat zien dat je het nóóit moet verwijderen

Er dreigt een ontslag van een Apple-medewerkster omdat ze een virale TikTok heeft geplaatst over het wel of niet verwijderen van het iPhone-activeringsslot na een diefstal. Lees in dit artikel meer over dit bizarre verhaal.

Apple-medewerkster bijna ontslagen om TikTok-video

Een Apple-medewerkster, genaamd Paris Campbell, meldt op TikTok dat Apple haar dreigt te ontslaan. De reden? Ze poste op TikTok een video die viraal is gegaan over een dienst van Apple. Hierin legt ze uit wat je moet doen (en wat vooral niet!) als je iPhone is gestolen.

De dieven, die de iPhone van een volger van Campbell hadden gejat, wilden dat de eigenaar van de telefoon het iPhone-activeringsslot van de telefoon afhaalde. Campbell reageerde hier op, met alle gevolgen van dien. Waarom Apple de TikTokker nu wil ontslaan en waarom dit bijzonder raar is. iPhoned legt het uit.

Waarom het iPhone-activeringsslot aan moet staan

Paris Campbell heeft bijna een half miljoen volgers op TikTok. Ze heeft deze faam niet bereikt met TikToks over Apple-onderwerpen, maar als stand-up-comedian en via andere typische TikTok-content. Dat ze bij Apple werkte was tot deze rel niet eens publiekelijk bekend.

De dieven van de iPhone van de volger van Campbell dreigden de privégegevens op de zwarte markt te verkopen als ze de gestolen iPhone niet van haar Apple ID-account zou verwijderen. Het doel van de dieven was om zo het iPhone-activeringsslot te omzeilen.

Campbell, natuurlijk een expert in deze materie, reageerde cryptisch in haar reactie-TikTok op het voorval. Ze benoemt daar niet letterlijk dat ze voor Apple werkt, maar ze zegt wel ‘voor een bepaald bedrijf dat graag veel over fruit praat’ te werken. Vervolgens raadt de TikTokker het af om het iPhone-activeringsslot uit te schakelen.

Wat is het iPhone-activeringsslot?

Het iPhone-activeringsslot vereist automatisch dat gebruikers hun iPhone ontgrendelen met hun Apple ID-wachtwoord nadat het is gereset. Zonder het wachtwoord van de Apple ID kan je de iPhone niet meer gebruiken. Campbell benoemt dit allemaal in haar TikTok-video, precies zoals Apple het op zijn eigen site beschrijft.

Daarnaast stelt ze het slachtoffer gerust door te zeggen dat de dieven niet bij haar privégegevens kunnen. Deze video is zó viral gegaan dat Campbell werd opgebeld door haar baas bij Apple.

Waarom deze TikTok-rel opmerkelijk is

Volgens haar baas had ze haar contract met Apple overtreden door publiekelijk bekend te maken dat ze een Apple-medewerker is. Dit staat opvallend genoeg niet in de statuten van Apple. Ze meldt dat daarin nergens staat dat dit niet mag. Werknemers mogen voornamelijk ‘het imago en de reputatie van Apple niet schaden’. Dit voorval rondom het iPhone-activeringsslot lijkt echter niet af te doen aan het imago van Apple. Integendeel, het versterkt het beeld wat we hebben van de uitstekende beveiliging van Apple.

Het dreigende ontslag is nóg opvallender gezien er tientallen andere Apple-ingenieurs wél online debatten aangaan met de Apple-gemeenschap. Campbell legt deze bizarre situatie uit in haar vervolg-TikTok. Haar manager vertelde haar dat Apple haar niet betaalt om ‘TikTok-video’s te maken’.

Ze sluit haar betoog, waarin ze aangeeft een uitstekende werknemer te zijn, af met de woorden dat ‘Apple het vroeger respecteerde als mensen dingen deden die echt maf en out-of-the-box waren. Dit is zeker maf en out-of-the-box‘. Of Campbell nog voor Apple werkt is tot op het heden nog onbekend.

