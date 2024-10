De achtergrond van je iPhone zegt vaak veel meer over je dan je denkt. Wij vertellen je wat de achtergrond over je kan zeggen.

Dit zegt de achtergrond van je iPhone over jou

Je huisdier, je pasgeboren dochtertje of een prachtige herfstfoto: vrijwel elk onderwerp wordt als achtergrond voor de iPhone gebruikt. Hier lees je wat verschillende soorten achtergronden zeggen over wie je bent.

1. Partner-love

Jij hebt je partner als wallpaper. Elke keer als je je telefoon opent, word je eraan herinnerd dat je partner thuis op je wacht. Omdat je dat blijkbaar snel vergeet.

2. Huisdier-obsessie

Je hond of kat staat stralend op je scherm. En door je telefoon openlijk neer te leggen, kun je altijd aan anderen laten weten hoe schattig je hond of kat is.

3. Mijn-kinderen-zijn-mijn-alles

Je hebt een foto van je kroost als achtergrond en hecht veel waarde aan relaties en verbondenheid. Of de achtergrond helpt je te realiseren dat het te stil is… en je kinderen waarschijnlijk iets aan het uitspoken zijn.

4. De inspirerende quote

Je wallpaper is een motiverende quote. Zodat je aan iets inspirerends kunt denken, terwijl je eindeloos door TikTok-video’s scrolt.

5. De Apple-fan

Je gebruikt nog steeds de standaard ingebouwde Apple-wallpaper. Dit is een subtiele manier om de wereld te laten weten dat je het prima vindt dat Siri meer persoonlijkheid heeft dan jij.

6. Vakantie-nostalgie

Je hebt een strandfoto van twee jaar geleden in Spanje, want je hebt heimwee naar de zon. Of beter gezegd: heimwee naar het idee van zon.

7. Ik leef voor mijn auto

Een prachtige BMW of Tesla schittert op je wallpaper. Het is de goedkoopste manier om jezelf eraan te herinneren dat je ooit een dure auto zult bezitten…

8. Zo minimalistisch mogelijk

Je hebt een compleet zwart scherm, want zwart is altijd in de mode. Je iPhone is dus altijd stijlvol, net zoals jij.

9. ‘Ik-heb-net-een-huis-gekocht’

Je gloednieuwe interieur prijkt op je scherm, want iedereen moet weten dat je eindelijk van die kale huurflat naar je eigen paleisje bent gegaan. Verstop wel even die IKEA-kast die iedereen heeft voordat je de foto maakt.

10. Terug naar de natuur

Je hebt een mooie foto van een bos als achtergrond. Je houdt van de natuur of bent graag buiten. Maar een blokhut in het bos gaat je toch echt net wat te ver.

11. Abstracte achtergrond

Je bent een persoon die van mysterie houdt en niet alles prijsgeeft. Mensen denken dat je diepzinnig bent, terwijl je eigenlijk gewoon niet kon kiezen uit de standaardopties.

12. De fotograaf

Je hebt een eigen foto van een zonsondergang of iets met prachtig licht als achtergrond. Je bent geen professionele fotograaf, maar mensen moeten uiteraard wél weten dat je een DSLR hebt.

13. De grote fan

Je favoriete zanger, acteur, superheld of influencer lacht je elke keer toe als je de telefoon pakt. Je hoopt stiekem dat je ze ooit nog in het echt tegen het lijft loopt. We hopen het voor je.

14. Je eigen selfie

Je hebt een selfie als wallpaper. We snappen het, je hebt vertrouwen in jezelf. Maar echt, je hoeft niet áltijd naar jezelf te kijken.

15. 1337-crew

Je hebt een anonieme afbeelding, zoals een glitchy scherm of iets met een hacker-vibe. Je wilt iedereen laten denken dat je geheimzinnig bent, terwijl je gewoon geen leuke foto kon vinden.

16. De foodie

Op je iPhone pronkt een close-up van een toast met avocado of een schaal met sushi. Lekker bezig, wannabe-food-influencer.

17. De ‘fanatieke’ sporter

Je hebt een foto van jezelf tijdens het hardlopen, op de fiets, of in de sportschool. Maar zes dagen in de week zit je ‘s avonds ook gewoon op de bank, met een zak chips.

Tot slot

Neem al deze opmerkingen met een korreltje zout. Vaak is de achtergrond van je iPhone ‘gewoon een leuk plaatje’. Maar soms vertelt je achtergrond vaak net wat meer over je persoonlijkheid en voorkeuren. Het kan fungeren als een verlengstuk van je identiteit, een stil signaal aan de buitenwereld van wie je bent en wat je belangrijk vindt. Denk daar maar eens over na als je de volgende keer weer een achtergrond instelt op je iPhone.