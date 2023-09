iOS 17: iPhone achtergrond instellen (dat doe je zo)

Heb je iOS 17 en wil je een nieuwe achtergrond instellen op je iPhone? Wij vertellen je stap-voor-stap hoe je dat het makkelijkst doet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone achtergrond instellen in iOS 17

Je maakt je iPhone extra persoonlijk door het instellen van je eigen wallpaper op je lockscreen. In iOS 17 gaat het instellen van een iPhone-achtergrond heel eenvoudig, maar je moet wel even weten waar de optie zit. Geen nood! Wij leggen je precies uit hoe je de achtergrond op je Apple-smartphone naar wens kunt aanpassen!

Achtergrond aanpassen

Standaard heeft je iPhone verschillende achtergronden die je kunt instellen. Wanneer je een eigen foto wilt gebruiken is dat uiteraard ook een optie. Je moet er dan wel voor zorgen dat de foto die je wilt gebruiken al in de Foto’s-app op je iPhone staat. Daarna volg je de onderstaande stappen.

iPhone achtergrond instellen in iOS 17 Tik op ‘Instellingen’, scrol naar beneden en kies voor ‘Achtergrond’; Kies voor de optie ‘+voeg nieuwe achtergrond toe’; Tik op ‘Foto’s’ en kies een van je eigen foto’s; Door op de klok te tikken kun je het lettertype en de kleur aanpassen. Sluit daarna het venster door op het kruisje te tikken; Tik op ‘Voeg widgets toe’ en kies je de widgets die je wilt plaatsen. Sluit het venster met een tik op het kruisje; Daarna tik je rechtsboven op ‘Voeg toe’; Kies voor ‘Stel in als achtergrondpaar’. Je kunt ook voor ‘Pas beginscherm aan’ kiezen om daar een andere foto voor in te stellen.

Let op: wanneer je tijdens stap 5 ervoor kiest om widgets toe te voegen, is het niet mogelijk om het 3D-effect van de foto te gebruiken. Je ziet dan bijvoorbeeld niet dat onderdelen van het plaatje ‘voor’ de klok komen te staan.

Meer over iOS 17

Sinds 18 september is iOS 17 beschikbaar op je iPhone. Deze nieuwe versie van Apple’s besturingssysteem brengen een flink aantal functies met zich mee. Zo is er nu de nieuwe Stand-by modus. Hiermee kun je de telefoon als wekker op je nachtkastje of als agenda op je bureau gebruiken. Om de Stand-by modus in te schakelen moet je iPhone wel aan de oplader aangesloten zijn

Apple heeft AirDrop in iOS 17 uitgebreid met NameDrop. De feature is een uitbreiding van AirDrop en is bedoeld om contactgegevens snel te delen met een andere iPhone of Apple Watch. Dit doe je met NameDrop door de twee iPhones simpelweg bij elkaar te houden – of een iPhone en een Apple Watch.

Er zijn nu ook interactieve widgets. Zo hoef je straks een app niet meer te openen, maar kan je bepaalde taken al uitvoeren via de widget. Denk hierbij aan het afstrepen van taken in de Herinneringen-app.

De app Kaarten heeft een update gekregen en je kunt ze nu offline gebruiken. Safari heeft meer functies en je kunt nu de locatie van de AirTag met anderen delen. Meer weten over iOS 17? Lees dan het onderstaand artikel nog even door.

Lees meer: iOS 17 is te installeren – deze toffe functies komen naar je iPhone!

