Met je iPhone achter het stuur in 2024: wat mag wel en wat niet?

Iedereen weet wel dat je handsfree mag bellen als je met je iPhone achter het stuur zit, maar wat mag je nog meer en wat mag absoluut niet?

Met je iPhone achter het stuur

Uit onderzoek van SWOV (Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) gebruikt maar liefst 75 procent van alle automobilisten wel eens een telefoon in het verkeer. Dit leidt er mede toe dat er in het verkeer door afleiding jaarlijks honderden slachtoffers vallen. Je iPhone helemaal niet gebruiken terwijl je rijdt, is daarom het beste wat je kunt doen.

Naast het risico op ongelukken door afleiding, is er ook nog het risico op bekeuringen. Fiets je met een iPhone in de hand, dan riskeer je € 160,- exclusief administratiekosten. Voor automobilisten die een iPhone gebruiken is de boete € 420 en voor bromfietsers, snorfietsers of gehandicaptenvoertuigen met een motor, is het € 290,- exclusief administratiekosten.

Is het noodzakelijk dat je je iPhone achter het stuur gebruikt, dan is het belangrijk om te weten wat wel en niet mag.

Dit mag niet tijdens het rijden

Wanneer je rijdt, mag je geen mobiel elektronisch apparaat vasthouden dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking. Denk hierbij aan een iPhone, iPad, navigatiesysteem of muziekspeler, en eigenlijk alles wat hier op lijkt. Het maakt daarbij niet uit waar je het apparaat voor gebruikt. Je iPhone tussen je oor en schouder klemmen, geldt ook als vasthouden en is dus eveneens strafbaar. De wet zegt:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden.

Wanneer je stilstaat met je auto

Als je stilstaat met je auto, bijvoorbeeld voor een stoplicht of in de file, dan mag je je iPhone achter het stuur wel vasthouden en gebruiken. Je bent dan immers niet aan het rijden. Dat verandert zodra je weer in beweging komt. Heb je je iPhone dan nog vast, dan kun je direct alweer een bekeuring krijgen. Ook als je maar langzaam vooruitgaat in een file.

Houd er rekening mee dat in andere landen mogelijk andere regels gelden. Zo mag je in Duitsland je iPhone tijdens het rijden wel vasthouden, maar niet gebruiken. Sta je stil met je auto, dan mag je je iPhone ook niet gebruiken. Dat mag pas wanneer de motor volledig is uitgeschakeld. Een automatisch start/stop-systeem telt daarbij niet mee.

Dit mag je wel met je iPhone achter het stuur

Je mag tijdens het rijden wel je iPhone handsfree bedienen. Je iPhone moet dan dus in een houder staan en dat moet je vóór het rijden hebben geregeld. Je kunt in dat geval dus wel navigeren, muziek luisteren of handsfree bellen. Er is immers geen sprake van ‘vasthouden’, maar van handsfree gebruik.

Overigens kun je wel weer een bekeuring krijgen als je het verkeer in gevaar brengt. Staat je iPhone in een houder, maar ben je bijvoorbeeld aan het appen, gamen of film kijken, dan overtreed je alsnog artikel 5 van de Wegenverkeerswet:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Gebruik je iPhone achter het stuur dus alleen als die in een houder zit. Plaats de iPhone in de houder en open de app die je wilt gebruiken vóórdat je vertrekt. Wil je tijdens het rijden niet gestoord worden door meldingen van andere apps, configureer dan ook van tevoren de focus ‘Autorijden’.