iPhone snel leeg? Apple lost vervelende accuproblemen op

Heb jij al een tijdje last van problemen met je accu? Het zou zomaar kunnen dat de oorzaak softwarematig is. Volgens Apple is het met de meest recente update opgelost.

Accuproblemen teisteren iOS 15.4 en iPadOS 15.4

Als jouw iPhone op iOS 15.4 draait, dan bestaat de kans dat je last hebt van accuproblemen. De batterij loopt dan een stuk sneller leeg dan je gewend bent. Dat is natuurlijk heel vervelend – en dus heeft Apple hard gewerkt aan een oplossing. Deze oplossing komt in de vorm van iOS 15.4.1 en iPadOS 15.4.1.

Het is onbekend hoeveel iPhones en iPads geraakt zijn door de accuproblemen. Apple vertelde gebruikers vlak na de release van iOS 15.4 dat een kortere batterijduur na het updaten vanzelfsprekend is – apps moeten zich na iedere update aanpassen aan de nieuwe software. Dat bleek dit keer niet het geval.

De update-omschrijving van iOS 15.4.1 geeft duidelijk aan dat het de accuproblemen oplost die iOS 15.4 veroorzaakte. Wellicht heb je hier pas 48 uur na het installeren profijt van. Zo lang duurt het ongeveer voordat je iPhone ‘gewend’ is aan de nieuwe softwareversie.

Hoe voorkom je een snel leeglopende accu?

Een tegenvallende accuduur kan met meerdere zaken te maken hebben. Zodra je de update naar iOS 15.4.1 heeft uitgevoerd, is een softwarematig probleem zo goed als uitgesloten. Heb je nog steeds last van een slechte accuduur? Wij hebben een aantal tips waarmee je iPhone weer iets langer meegaat.

1. Kijk welke apps veel stroom verbruiken

Een goede manier om je accu wat langer mee te laten gaan is het verwijderen van stroomslurpende apps. Apps als Facebook staan erom bekend ontzettend veel stroom te verbruiken, omdat ze op de achtergrond constant handelingen uitvoeren. Je wil een app natuurlijk alleen verwijderen als je hem niet al te vaak gebruikt, dus dat is iets om rekening mee te houden. Je vindt een overzicht van het energieverbruik per app als volgt:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Batterij’; Kijk onder ‘Batterijgebruik’.

Afhankelijk van de apps die in dit overzicht opduiken, kun je bijvoorbeeld de achtergrondactiviteit van specifieke apps uitschakelen. Dit doe je via de instellingen van de app. Denk hier opnieuw goed bij na; je wil geen functionaliteiten missen waar je veel gebruik van maakt.

2. Gebruik energiebesparingsmodus

Apple heeft energiebesparingsmodus in het leven geroepen om jou de dag door te laten komen, ook als je met een halfvolle accu de deur uitgaat. De modus is echter ook handig als je batterij snel leegloopt. Energiebesparingsmodus vermindert of stopt allerlei achtergrondtaken die veel energie kosten. Ook beperkt het animaties en de schermhelderheid. Dit zou zomaar de accuproblemen van jouw iPhone kunnen oplossen.

Toch heeft de modus ook een groot nadeel: de prestaties van je iPhone gaan namelijk behoorlijk achteruit. Hierdoor zul je langer moeten wachten op het openen van apps en is je iPhone simpelweg minder prettig in gebruik. We raden dan ook niet aan om de energiebesparingsmodus constant te gebruiken.

3. Zet locatievoorzieningen bij veel apps uit

Sommige apps (zoals Buienalarm of Google Maps) is het belangrijk dat ze je locatiegegevens weten. Genoeg apps vragen echter constant om je locatie maar hebben deze helemaal niet nodig. Dat slurpt energie – maar gelukkig kun je het uitzetten. Je beschermt hiermee ook je privacy; twee vliegen in één klap, dus. Volg de stappen hieronder en zet bij alle apps de optie op ‘nooit’ als jouw locatie niet nodig is.

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Privacy’; Zet bij Locatievoorzieningen alle apps op ‘Nooit’ of ‘Bij gebruik’.

4. Laat je accu vervangen

Het vervangen van je accu is een noodoplossing. De kans is echter groot dat de accuproblemen van je iPhone vervolgens als sneeuw voor de zon verdwijnen. Check hiervoor wel eerst even de batterijgezondheid in de instellingen. Als deze minimaal 80 procent is, hoort de accu nog prima te presteren. Tenminste, dat zegt Apple. Is de batterijgezonheid er slechter aan toe? Dan is een nieuwe accu het overwegen waard. Je vindt de batterijgezondheid van je iPhone als volgt:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Batterij’; Ga naar ‘Batterijconditie’ en lees je batterijgezondheid af onder het kopje ‘Maximumcapaciteit’.

Bekijk voor nog meer handige accutips onderstaande video:

