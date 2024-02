Merk jij dat de accu van je iPhone soms wel eens een stuk sneller leeg is? Dan is waarschijnlijk een van de volgende 4 functies de boosdoener.

Door deze 4 functies is de accu van je iPhone sneller leeg

Soms raakt de accu van je iPhone opeens een stuk sneller leeg dan normaal. Dat is behoorlijk vervelend, maar dat kan aan een specifieke functie van de iPhone liggen. Wij vertellen je precies welke functies je batterij sneller leegtrekken!

Back-up terugzetten

Wanneer je net een nieuwe iPhone hebt gekocht (of je oude opnieuw instelt), zul je het volgende probleem wel eens gemerkt hebben: je iPhone is nog een lange tijd behoorlijk warm en de batterij loopt sneller leeg dan normaal. Dat komt omdat je smartphone dan bezig is met het herstellen van een back-up en het terugzetten van de vele bestanden die daarbij horen.

Ook wanneer je een flinke verzameling van iCloud-foto’s hebt kost het aardig wat van de iPhone-accu om (kleinere versies van) die bestanden te downloaden en terug te zetten. Daarom zal een nieuwe iPhone de eerste paar dagen wat sneller leeg zijn dan normaal.

Dit komt overigens niet alleen voor bij een nieuwe iPhone of het terugzetten van een back-up. Ook wanneer je een grote update voor iOS hebt binnengehaald moet de iPhone soms wat vaker aan de oplader.

Apps met locatievoorzieningen

Veel apps vragen om je locatie en sommige zullen dan de hele tijd je locatie bijwerken. Denk bijvoorbeeld aan Google Maps of Kaarten wanneer je die gebruikt om de weg te vinden.

Wanneer je deze apps dus gebruikt om van A naar B te komen staat de GPS van je iPhone de hele tijd aan. Dit is een behoorlijke aanslag op de accu van je iPhone en dan is hij ook een stuk sneller leeg. Let er dus op wanneer je klaar bent met het navigeren, je de route ook stopt.

Veel achtergrondactiviteit

Sommige apps hebben veel functies die op de achtergrond werken. Je kunt bijvoorbeeld de Mail-app instellen om altijd op nieuwe berichten te checken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het streamen van muziek.

Nu gebruiken deze individuele apps niet zo heel veel, maar als je veel apps hebt die op de achtergrond bezig zijn telt dat behoorlijk op. Dit is wat lastig te checken, maar je kunt door naar ‘Instellingen > Batterij’ te gaan en naar beneden te scrollen, precies zien welke apps (te) veel van je batterij verbruiken.

Schermhelderheid instellen

Het scherm is een van de grotere stroomverbruikers op je iPhone. Vooral wanneer je de helderheid vrij hoog hebt staan heeft dit effect op de accu van je iPhone en raakt hij sneller leeg.

Daarom is het beter om de helderheid niet al te hoog te zetten. Of ervoor te kiezen om je iPhone de helderheid automatisch aan te laten passen. Om deze functie aan te zetten of zelf de helderheid te wijzigen, ga je naar ‘Instellingen > Scherm en helderheid’.

