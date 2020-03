Zet maar vast in je agenda. Op 15 april kondigt Apple de iPhone 9 aan, waarna de release op 22 april plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de grotere iPhone 9 Plus.



Gerucht: iPhone 9 release op 22 april

Dat meldt Jon Prosser op Twitter. De insider lijkt er warme contacten bij Apple op na te houden, want de afgelopen weken laat hij bijna dagelijks informatie over nieuwe producten los. Prosser schrijft ditmaal dat Apple tijdens een besloten vergadering op 30 maart heeft besloten om de iPhone 9 op 15 april aan te kondigen.

Vervolgens zou het toestel een week later, op 22 april, in de verkoop gaan. De doorgaans betrouwbare Prosser schrijft dat “shipments” op dat moment beginnen, dus mogelijk krijgen mensen die de iPhone 9 hebben vooruitbesteld het toestel op die datum al binnen.

Het is aannemelijk dat de aankondiging compleet online plaatsvindt in verband met het coronavirus. Tot slot meldt de Apple-journalist dat de pandemie nog roet in het eten kan gooien. “Onthoud: we zitten middenin een pandemie, en daardoor kunnen zaken anders lopen”, aldus Prosser.

Betaalbare iPhone komt eraan

Het kan bijna niet anders of Apple kondigt zeer binnenkort de iPhone 9 aan. Het geruchtencircuit draait al maanden op volle toeren en we hebben inmiddels ontelbaar veel renders, animaties en hoesjes voorbij zien komen. De grootste onduidelijkheid is nog wel de naam. In eerste instantie dachten we dat Apple het toestel als iPhone SE 2 zou uitbrengen, maar de laatste weken horen we vooral iPhone 9 voorbijkomen.

Hoe dan ook, het is zo goed als zeker dat de iPhone SE 2/iPhone 9 de goedkoopste Apple-smartphone van dit jaar wordt. Qua design schijnt hij vrijwel identiek te zijn aan de iPhone 8 uit 2017. Onder de motorkap zou hij wel een opfrisser krijgen. Volgens geruchten krijgt hij namelijk een A13 Bionic-processor. Deze kennen we van de iPhone 11. Ook schijnt Apple op 15 april de iPhone 9 Plus aan te kondigen, het grotere broertje.

