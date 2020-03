De iPhone 9-release vindt in april plaats, aldus een doorgaans betrouwbare Apple-insider. Dit vrij haastige besluit zou samenhangen met toegenomen financiële druk en de belangen van aandeelhouders.



‘iPhone 9 release vindt plaats in april’

Dat schrijft Jon Prosser op Twitter. De techjournalist claimt dat Apple tijdens een besloten vergadering heeft besloten om de iPhone 9 in april aan te kondigen. Of het toestel ook daadwerkelijk die maand in de verkoop gaat, staat nog niet vast. Ook vermeldt Prosser geen specifieke datum, maar houdt hij het op april.

Wanneer de precieze release van de iPhone 9 plaatsvindt is dus nog niet duidelijk. Wel schijnt Prosser op de hoogte te zijn van Apple’s beweegredenen. Hij meldt namelijk dat Apple voor deze release kiest vanwege economische druk, en de belangen van aandeelhouders.

Het eerstgenoemde punt heeft waarschijnlijk te maken met de gevolgen van het coronavirus. Apple heeft, net als de rest van de wereld, een hoop maatregelen getroffen om verdere verspreiding tegen te gaan. Wereldwijd zijn bijvoorbeeld alle Apple Stores gesloten, en ook koos men ervoor om WWDC 2020 volledig online te laten plaatsvinden.

Dit verwachten we van de iPhone 9

De geruchtenmolen rondom de iPhone 9 begint de afgelopen dagen steeds harder te draaien. Dit toestel wordt de vermoedelijke opvolger van de iPhone SE, die in maart 2016 ten tonele verscheen. Omdat de smartphone qua uiterlijk echter meer op de iPhone 8 gaat lijken, claimen meerdere betrouwbare bronnen dat Apple de SE-naam achterwege laat.

De iPhone 9 krijgt vermoedelijk een 4,7 inch-scherm, A13-processor en enkele cameralens achterop. Het grotere broertje, de vermeende iPhone 9 Plus, zou een 5,5 inch-paneel krijgen. Verder zijn beide toestellen uitgerust met een fysieke thuisknop met Touch ID. Om de kosten te drukken zou Face ID juist niet tot de mogelijkheden behoren.

Wil je meer weten? Check dan de speciale iPhone 9– en iPhone 9 Plus-overzichtspagina’s. Hier vind je een uitgebreid overzicht van alle informatie die tot nu al is uitgelekt. Wil je even snel bijgekletst worden over de belangrijkste kenmerken? Kijk dan onderstaande video, waarin we de vermeende iPhone 9 in vogelvlucht met je doornemen.