iOS 13.4.5 bevat verwijzingen naar iPhone 9: release lijkt aanstaande

Naast alle geruchten lijkt ook iOS 13 er inmiddels zeker van te zijn: in de code van de volgende update zijn verwijzingen naar de iPhone 9 (of iPhone SE 2) gevonden. Het betaalbare toestel is daarmee dichterbij dan ooit.



iPhone 9 ontdekt in iOS 13.4.5

We wachten er al maanden op, maar inmiddels lijken alle aanwijzingen dezelfde kant op te wijzen: de betaalbare iPhone 9 en opvolger van de iPhone SE is enorm dichtbij. 9to5Mac gooit nog wat olie op het vuur door in de code van de iOS 13.4.5-bèta te graven.

De eerste testversie verscheen deze week en zou volgens geruchten de laatste iOS-update zijn voordat iOS 14 uitkomt in september. Dat is belangrijk, want alle verwijzingen naar onaangekondigde iPhones die in de code verstopt zitten, moeten dus voor september in de winkels liggen.

In de code ontdekte de website meerdere verwijzingen naar de CarKey-functie en Touch ID. Met CarKey kunnen nieuwere iPhones een digitale autosleutel ontvangen, zodat je met je iPhone je auto kunt openmaken. CarKey is echter alleen geschikt voor de iPhone XR en nieuwer: stuk voor stuk iPhones zonder een Touch ID-sensor.

Lees ook: iOS 13.4: Apple CarKey laat je digitale autosleutels delen via iMessage

Dat CarKey vanaf iOS 13.4.5 ineens wel Touch ID ondersteunt, is dus opvallend. De iPhone 8 (het laatste toestel met Touch ID) kan CarKey namelijk niet gebruiken, waardoor het haast niet anders kan dat Apple hier de iPhone 9 bedoelt. Deze iPhone zou ondanks het wat oudere design wel uitgerust worden met de benodigde nfc-techniek, waardoor CarKey ook geen probleem is.

Onthult op 15 april?

Gisteren doken meerdere geruchten op over de iPhone 9-release. Zo stelde een Apple-lekker dat het toestel op 15 april onthuld zou worden en vanaf 22 april in de winkels ligt. De nieuwe instap-iPhone is de langverwachte opvolger op de iPhone SE, al zijn er in de tussentijd veel dingen veranderd.

Zo zou de iPhone 9 in twee formaten verschijnen: een toestel met een 4,7 inch-scherm en een grotere iPhone 9 Plus met een 5,5 inch-display. Ondanks de lagere prijs draaien de twee toestellen op de A13-chip, dezelfde razendsnelle variant die ook in de iPhone 11 en 11 Pro zit. In onderstaande video zetten we de belangrijkste geruchten voor je op een rijtje.