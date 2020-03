We wachten al een hele tijd op de onthulling van de iPhone 9, maar mogelijk komt hier sneller verandering in dan we dachten. Grote Amerikaanse winkels hebben iPhone 9-hoesjes binnengekregen, wat zou duiden op een snelle aankondiging.

‘iPhone 9-hoes wijst op snelle aankondiging’

Website MacRumors heeft een foto ontvangen van een hoesje dat is bedoeld voor een ‘iPhone 4,7 inch 2020’, wat hoogstwaarschijnlijk de nieuwe iPhone 9 (of iPhone SE 2) is. De foto zou zijn opgestuurd door een medewerker van Best Buy, een grote winkelketen in de Verenigde Staten. Hoesjesfabrikanten leveren hun nieuwste cases vaak voor de aankondiging van een nieuw toestel bij winkels, zodat ze op tijd in de schappen liggen.

Volgens de bron van MacRumors hebben Best Buy-werknemers de opdrachten gekregen om het nieuwe hoesje niet voor zondag 5 april te verkopen. Dit zou kunnen betekenen dat de iPhone 9 deze week wordt aangekondigd en iets later in de winkels ligt. Vooralsnog is geen specifieke informatie over de release van de nieuwe instap-iPhone verschenen, maar het lijkt er wel steeds meer op dat Apple het nieuwe toestel via een persbericht gaat aankondigen, in plaats van tijdens een los evenement.

De iPhone 9 ziet er hoogstwaarschijnlijk uit als een iPhone 8, met dikke schermranden en een Touch ID-vingerafdrukscanner. Verder zou de telefoon beschikken over een 4,7 inch-lcd-scherm, enkele camera achterop en lage adviesprijs. Naar verwachting brengt Apple ook de ‘iPhone 9 Plus‘ uit, een grotere variant met een 5,5 inch-display.

Nieuwe MacBook Pro, HomePod en meer

Ondertussen werkt Apple ook door aan andere nieuwe apparaten. Het doorgaans zeer betrouwbare Bloomberg schrijft dat het bedrijf ondanks de situatie rondom het coronavirus druk bezig is met een nieuwe MacBook Pro, Apple TV, HomePod, iPads, Apple Watch, iPhone en Mac. Al deze nieuwe producten zouden dit jaar nog het levenslicht kunnen zien, maar dit is niet zeker.

Daarnaast komt het bedrijf van Tim Cook over een aantal maanden met diverse grote software-updates, zoals iOS 14 en watchOS 7. Deze updates worden waarschijnlijk tijdens WWDC 2020 aangekondigd, dat dit jaar volledig online plaatsvindt in verband met het coronavirus. WWDC wordt in juni georganiseerd en waarschijnlijk is dan weer een livestream beschikbaar waar de presentatie te volgen is.

