Nu de iPhone SE 2020 is aangekondigd, neemt Apple ook definitief afscheid van twee oudere toestellen. De iPhone 8 en 8 Plus verdwijnen uit het assortiment van het bedrijf, maar zijn nog wel bij andere webshops te koop.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 8 verdwijnt: toptoestel wordt niet meer verkocht

Sinds de onthulling van de iPhone SE 2020 zijn de iPhone 8 en 8 Plus niet meer op Apples website te vinden en worden de telefoons ook niet meer in de Apple Store verkocht. De toestellen zijn al wat ouder en fungeerden de afgelopen tijd als de instap-iPhones. De iPhone SE 2020 neemt deze rol over en is bovendien nog iets goedkoper.

De iPhone 8 en 8 Plus werden in september 2017 aangekondigd, tegelijk met de duurdere iPhone X. De toestellen zagen er niet zo modern en revolutionair uit als de iPhone X, maar hadden wel krachtige hardware, goede camera’s en een lagere prijs.

Bij Apple zijn de iPhone 8-telefoons niet meer verkrijgbaar, al kun je ze bij veel Nederlandse webwinkels nog wel kopen, maar waarschijnlijk zolang de voorraad strekt. Voor een losse iPhone 8 betaal je zo’n 550 euro, terwijl de 8 Plus los ruim 600 euro kost.

Ter vergelijking: de nieuwe iPhone SE heeft een adviesprijs van 489 euro. Daarom is het nu niet slim om een iPhone 8 (Plus) in huis te halen: de SE 2020 biedt betere hardware voor minder geld en krijgt veel langer iOS-updates.

Meer over de iPhone SE 2020

We hebben er lang op moeten wachten, maar deze week was het eindelijk zover: de aankondiging van de nieuwe iPhone SE. De smartphone heeft het design van de iPhone 8, maar de interne hardware van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro.

Ook de camera achterop is verbeterd, waardoor de iPhone SE 2020 beschikt over Smart HDR en de Portretmodus. Het toestel heeft ook een Touch ID-vingerafdrukscanner, ondersteuning voor draadloos opladen en e-sim-ondersteuning.

De iPhone SE 2020 is vanaf morgen (17 april) om 14.00 uur Nederlandse tijd te pre-orderen. Op 24 april vindt de release plaats. Het toestel verschijnt in drie kleuren: zwart, wit en rood.

iPhone SE 2020 (64GB) vanaf: 489 euro

iPhone SE 2020 (128GB) vanaf: 539 euro

iPhone SE 2020 (256GB) vanaf: 659 euro

Lees het laatste nieuws over Apple