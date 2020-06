Apple-analist Ming-Chi Kuo voorspelt dat Apple met de iPhone 8 een flinke hap uit de winst van Samsung Galaxy S8 neemt. Zelfs als de 8 pas maanden later uitkomt, zo luidt zijn iPhone 8 Galaxy S8 voorspelling.



iPhone 8 Galaxy S8 voorspelling

Hoewel wij Ming-Chi Kuo van analistenbureau KGI Securities vooral kennen van iPhone-geruchten, doet de analist ook geregeld een boekje open over andere smartphones. Zo focust hij zich nu vooral op de Galaxy S8, al komt tijdens deze bespreking ook de iPhone 8 voorbij.

“Er zal minder vraag zijn voor de S8 dan voor de S7 vorig jaar”, voorspelt Kuo. Hij haalt naast het Note 7-fiasco van Samsung ook de grote concurrentie van de iPhone 8 aan als grootste bedreiging voor de S8. Kuo denkt dat Apple als winnaar uit de bus komt, omdat de S8 ‘niet genoeg aantrekkelijke functies heeft’.

De opmerking van Kuo is opmerkelijk, omdat alle geruchten er op wijzen dat de S8 en de iPhone 8 heel dicht bij elkaar liggen. Zo verwijderen beide toestellen de fysieke homeknop, krijgen ze een randloos scherm, ondersteunen ze beiden draadloos opladen en gaan ze gezichten herkennen met de frontcamera.

Als het aan Kuo ligt, zorgt dit soortgelijke design er dus juist voor dat meer mensen de overstap naar de iPhone maken dit najaar. Het enige verschil is dat Samsung de Galaxy S8 eind deze maand al uit de doeken doet, terwijl Apple in september slechts de iPhone 7S (Plus) uitbrengt. De iPhone 8 zou door uitgestelde onderdelen pas ‘veel’ later in de winkels liggen.

