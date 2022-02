Heb je een iPhone 6 Plus? Hij is nu officieel ‘vintage’

Antiek hoef je de iPhone 6 Plus nog niet te noemen. Maar eerlijk is eerlijk: een beetje vintage is de smartphone uit 2014 inmiddels wel. Dat vindt nu ook Apple.

iPhone 6 Plus: een vintage-product

Apple houdt op zijn website een lijst met vintage-producten bij. Producten waarmee Apple meer dan vijf jaar en minder dan zeven jaar geleden is gestopt met de verkoop, geeft de tech-gigant het label ‘vintage’.

De iPhone 6 Plus verscheen voor het eerst in september 2014, samen met de kleinere iPhone 6. De verkoop stopte in september 2016, na de lancering van de iPhone 7 (Plus). Dat is ruim vijf jaar geleden en daarom voegt de iPhone 6 Plus zich in het rijtje met vintage-producten.

Deze iPhones staan nog meer op de vintage-lijst:

iPhone 4 8 GB (uit 2010)

iPhone 4s 8GB (uit 2011)

iPhone 5 (uit 2012)

iPhone 5c (uit 2012)

De kleinere iPhone 6 ontbreekt nog omdat het toestel langer te koop was. Apple verkocht de smartphone tot september 2018, dus het zal nog twee jaar duren voordat het als vintage-product wordt aangemerkt.

Vintage versus verouderd

Dat Apple sommige producten het label ‘vintage’ meegeeft, is niet gewoon voor de leuk. Het bedrijf levert reserveonderdelen tot vijf jaar na de laatste verkoop – in sommige landen is dit ook verplicht. Dit betekent dat Apple (of erkende serviceprovicers) vintage-producten in principe niet meer repareert – waaronder de iPhone 6 Plus.

We zeggen ‘in principe’, want er zijn uitzonderingen. Die zijn er niet voor producten waarmee Apple zeven jaar geleden of langer is gestopt met de verkoop. Deze producten merkt Apple aan als ‘verouderd’. Hieronder vallen sommige iPhone 4-modellen (met 16 of 32 GB) en alle nog oudere iPhone-modellen.