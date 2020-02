Er zijn nieuwe foto’s opgedoken van de vermeende iPhone 6 behuizing van het 4,7-inch model. Daarin kun je onder meer de uitsneden van langwerpige volumeknoppen bekijken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 6 plaatjes zijn afkomstig van Feld & Volk, een bedrijf in Moskou dat luxe iPhone-toestellen op de markt brengt. Vorige maand deelde het bedrijf nog foto’s en een video van de binnenkant van een iPhone 6-model. Toen ging het om een dummy die duidelijk nog niet af was.

Nieuwe iPhone 6 geruchten

Nu zegt het bedrijf in handen te zijn van een uiteindelijke versie van de iPhone 6 achterkant. Het gaat hierbij om een 4,7-inch model en de foto’s tonen enkele zaken die tot nu toe nog niet in geruchten voorbij kwamen. Bijvoorbeeld de uitsnede van volumeknoppen, die iets lager gelegen in het toestel zijn gemaakt, waardoor de knoppen waarschijnlijk minder uitsteken. Dat maakt de zijkant van de iPhone 6 strakker en je drukt minder snel per ongeluk op het volume.

Het Apple logo op de achterkant wordt er waarschijnlijk los ingezet en lijkt volgens Feld & Volk op het logo van de allereerste iPhone. Ook zou het van een “heel bijzonder” krastbestendig metaal metaal zijn gemaakt, wat op werk van Liquidmetal kan wijzen. Met dat bedrijf heeft Apple een exclusief contract voor materiaal dat sterk is, licht en bestand tegen corrosie.

iPhone 6 aankondiging op 9 september

De cameralens die op de iPhone 6 plaatjes is te zien, steekt een stukje uit de behuizing en heeft een diameter van 6,66 millimeter. Wellicht past het uitstekende stuk van de lens nog in het toestel, maar dan nog maakt een ring de achterkant van het toestel niet volledig plat. Eenzelfde ring voor de lens wordt gebruikt voor de iPod touch.

De iPhone 6, die Apple waarschijnlijk op 9 september aankondigt, heeft wel meer weg van de iPod touch. Zo worden de twee modellen (4,7- en 5,5-inch) dun met afgeronde schermranden.

Lees meer iPhone 6 nieuws