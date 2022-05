Dit gebeurt er als je anno 2022 een iPhone uit 2012 gebruikt

De tijd vliegt. Hoewel de rimpels op onze gezichten dat maar al te kenbaar maken, lijken de jaren in iPhone-land nog veel sneller gaan. Wat gebeurt er als je een tien jaar oude iPhone gebruikt in 2022?

Welkom in 2012, het jaar van de iPhone 5

Het is 12 september, 2012. Tim Cook kondigt vol trots de nieuwe iPhone 5 aan, die als een juweel schittert in de spotlights. Het is de eerste iPhone met een groter 4 inch-scherm. Apple bracht voorheen enkel toestellen uit met 3,5 inch-schermen, maar de fabrikant moet zich meten met de alsmaar groeiende Android-concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S3, de bestverkochte Android-smartphone uit 2012. Dit toestel heeft een 4,8 inch-display.

In 2022 is zelfs het 4,8 inch-scherm van de Galaxy S3 een lachertje. Zo heeft de iPhone 13 mini – ja, je leest het goed, ‘mini’ – een veel groter 5,4 inch-scherm. In 2012 ziet men smartphones met een dergelijk scherm nog als phablet, een kruising tussen een telefoon en een tablet, maar in 2022 zijn 6 inch-schermen de normaalste zaak van de wereld. Het 4 inch-scherm van de iPhone 5 voelt nu dan ook minuscuul aan.

Sommige mensen prefereren kleine telefoons. De iPhone 13 Pro Max, Apples krachtigste iPhone van dit moment, heeft een 6,7 inch-scherm. Dat is ook voor hedendaagse standaarden behoorlijk groot. Voor fans van kleine telefoons is er de iPhone SE, Apples goedkoopste iPhone. Dit toestel heeft een 4,7 inch-scherm. Dat is dus nog altijd een stuk groter dan het display van de iPhone 5. Wij denken bij iPhoned niet dat er ooit nog een iPhone komt met een scherm dat kleiner is dan 4,7 inch.

Aluminium behuizing

De iPhone 5 kenmerkt zich door zijn aluminium behuizing. De iPhone 2G uit 2007 had ook een behuizing van aluminium, maar daarna stapte Apple over op plastic, glas en roestvrijstaal. De iPhone 5 voelt dan ook als een soort kruising tussen de iPhone 4 en de iPhone 2G. Met slechts 7,6 millimeter is het ook nog eens de dunste iPhone ooit – totdat de iPhone 6 in 2014 dit record verbreekt.

Dankzij deze aluminium behuizing is het onmogelijk om de iPhone 5 draadloos op te laden. Dat is een groot nadeel, aangezien veel mensen tegenwoordig van deze functie gebruikmaken. Ook is de behuizing van de iPhone 5 niet waterbestendig, dus je kunt er maar beter niet mee bellen in een fikse regenbui.

Nog een nadeel aan de behuizing: de iPhone 5 is een van de laatste iPhones met een ‘normale’ thuisknop. Dat betekent dat er geen Touch ID-vingerafdrukscanner op het toestel te vinden is. Je zult dus altijd een code moeten invoeren om je iPhone veilig te ontgrendelen.

Snelheid: antieke A6-chip

Als je op zoek bent naar een snelheidsmonster kun je de iPhone 5 anno 2022 maar beter links laten liggen. Het toestel draait op een bijna antieke A6-chip. Ter vergelijking: iPhone 13 draait op een A15-chip – negen generaties verschil, dus. Als je beide processoren test met de populaire AnTuTu-benchmark zul je zien dat de A15-chip zo’n 2756 procent sneller is dan de A6. Een astronomisch getal.

Ook heeft de iPhone 5 maar 1GB RAM, waardoor weinig apps op de achtergrond kunnen blijven draaien. Het instapmodel beschikt daarnaast over 16GB aan opslagruimte, waarvan een deel al naar het systeem gaat. Je kunt met deze uitvoering dus nauwelijks apps downloaden en foto’s maken, want voor je het weet zit het geheugen vol. Apple bracht ook versies met 32GB en 64GB uit. Leuk feitje: de goedkoopste iPhone 13 beschikt over 128GB aan opslagruimte. Dat is dubbel het geheugen van de allerduurste iPhone 5.

De laatste iPhone met het ‘oude’ iOS

De iPhone 5 kwam op de markt met iOS 6. Dit is laatste versie van Apples mobiele besturingssysteem met het ‘natuurgetrouwe’ uiterlijk. Zo zag de notitie-app er nog uit als een echt kladblok en had ieder app-icoontje nog een 3D-ontwerp met schaduwen en texturen. In 2013 kwam Apple met iOS 7, dat het uiterlijk van de software voorgoed veranderde. Het hedendaagse iOS 15 lijkt qua uiterlijk in veel opzichten nog op iOS 7.

iOS 6 (links) en iOS 7 (rechts)

Helaas verloor de iPhone 5 zijn software-ondersteuning al een paar jaar geleden. Het toestel blijft voor eeuwig steken op iOS 10. Deze software is op het moment van schrijven bijna zes jaar oud. Dit is dan ook de grootste reden dat een iPhone 5 anno 2022 eigenlijk écht niet meer gebruikt kan worden.

De oude software zorgt ervoor dat duizenden apps niet langer werken op het toestel. Ook missen iPhone 5-gebruikers allerlei functies van nieuwere iOS-versies en is de verouderde software gevoeliger voor hackers en ander gespuis.

Camera’s waarmee je niet gezien wil worden

Veel mensen kopen een nieuwe smartphone op basis van de camera’s. De iPhone 13 Pro Max biedt met zijn enorme camerasysteem de meest veelzijdige fotografie- en filmervaring op een iPhone tot nu toe. Tien jaar geleden zag het er allemaal heel anders uit. De iPhone 5 heeft geen telelens of ultragroothoeklens, maar enkel een ‘normale’ camera van 8 megapixel.

Foto’s die je maakt met de iPhone 5 hebben een gebrek aan scherpte en kleur. Ook is het dynamisch bereik opmerkelijk laag, waardoor bijvoorbeeld de lucht constant overbelicht is. Populaire functies als Portretmodus, Filmmodus en slowmotion-video missen. In het donker zie je vanwege de lage lichtopbrengst bijna niets, behalve een flinke dosis ruis. Selfies maak je met een resolutie van slechts 1,2 megapixel – alles behalve Instawaardig, dus.

Conclusie: laat die iPhone 5 maar voor wat-ie is

Als je in 2022 nog een iPhone 5 gebruikt, wordt het écht tijd voor een upgrade. Laat de nostalgie gaan, want het toestel heeft z’n tijd gehad. Gelukkig maakt Apple nog altijd een aantal compacte iPhones voor de liefhebbers. Vind je een gloednieuwe iPhone te duur? Dan kun je altijd nog kijken naar een refurbished toestel. Kijk hiervoor gerust even in onze prijsvergelijker. Lees voor een leuke throwback ook vooral even onze iPhone 5-review uit 2012.

