Grijp nu je kans: scoor een iPhone 2G voor een spotprijs

Een ongeopende iPhone 2G uit 2007 is doorgaans heel veel geld waard. Maar (nog) niet zo bij deze veiling die vandaag eindigt. Grijp dus je kans voor een unieke investering.

iPhone 2G is een stukje geschiedenis

Ben jij op zoek naar een stukje technologische geschiedenis? Nederlander Mike Horstman biedt zijn ongeopende iPhone 2G uit 2007 aan op een veiling, en het huidige bod staat op een schamele 8500 euro. Maar wacht even, want dit is niet zomaar een telefoon – het is een investering die binnenkort wel eens flink in waarde kan stijgen!

Stel je voor: je hebt de mogelijkheid om een originele iPhone 2G te bemachtigen voor een fractie van de uiteindelijke waarde. Mike’s veiling loopt nog zo’n 10 uur, en dit is jouw uitgelezen kans om eigenaar te worden van een stukje tech-historie dat niet alleen nostalgisch waardevol is, maar ook financieel!

Zo veel kan de iPhone waard zijn

Nog niet overtuigd van de potentie van de iPhone 2G? Denk dan eens terug aan de iPhone 2G die een jaar geleden voor maar liefst 63.000 dollar werd verkocht op een veiling.

Het was ook een ongeopend exemplaar met 8 GB opslag. Destijds was het voor $599 te koop, maar het bracht een recordbedrag op van $ 63.356,40. De iPhone was eigendom van Karen Green, die deze in 2007 cadeau kreeg maar hem ongebruikt in een kast legde. De veiling trok 27 biedingen aan en vestigde een nieuw record voor vintage iPhones.

iPhone 2G specificaties

De specificaties mogen dan eenvoudig lijken – denk aan het 3,5-inch scherm, de 2-megapixelcamera en het 2G-netwerk voor mobiel internet – maar juist deze eenvoud maakt de iPhone 2G tot een gewild verzamelobject. Verpakt in de originele doos wordt deze telefoon een tijdloos symbool van innovatie en vooruitgang.

Grijp deze kans voordat het te laat is! Door nu de iPhone 2G op de kop te tikken voor een voordelige prijs, leg je de basis voor een slimme investering. Historische tech-items worden vaak meer waard naarmate de tijd verstrijkt, en wie weet verkoop jij deze verborgen schat later voor een aanzienlijk hoger bedrag!