Waar de huidige iPhones het nog moeten doen met een verversingssnelheid van 60Hz, zou dit bij de iPhone 13 of een later model wel eens verviervoudigd kunnen worden.

Nieuw patent maakt hogere verversingssnelheid mogelijk

Apple heeft een patent toegekend gekregen dat het mogelijk maakt om beeldschermen te produceren met een verversingssnelheid van maar liefst 240Hz. De hoeveelheid hertz staat voor het aantal keren waarop het beeldscherm per seconde wordt vernieuwd. Hoe vaker dit gebeurt, hoe vloeiender de getoonde beelden ogen. Het nieuwe patent belooft veel goeds voor de iPhone 13, of een iPhone die erna komt.

De iPhone 12-serie

iPhone 13 met 120Hz of 240Hz?

Er gaan al langere tijd geruchten over iPhones met een verversingssnelheid van 120Hz. Volgens deze geruchten zou de iPhone 12 Pro al zo’n rap beeldscherm hebben, maar dit bleek niet het geval. Dit zou komen door problemen met de batterijduur van de toestellen, zo stelden geruchten destijds.

Omdat een scherm met een hogere verversingssnelheid per seconde meer beelden laat zien, zorgt het voor een extra aanslag op de batterij. Als 120Hz al voor problemen zorgde, is het dan ook de vraag hoe Apple het voor elkaar wil krijgen om dit nog eens te verdubbelen.

Volgens sommig geruchten wil Apple de iPhone 13 voorzien van een LTPO-scherm, dat energiezuiniger is. Met de komst van dit beeldscherm wil Apple ook een always-on scherm introduceren, waardoor het beeldscherm nooit meer uit hoeft. In 2019 introduceerde Apple al een always-on display op de Apple Watch Series 5.

ProMotion op de iPad Pro

In de iPad Pro is al jaren een 120Hz beeldscherm aanwezig. Om de batterijduur goed te houden, koos Apple ervoor om dit beeldscherm een variabele verversingssnelheid mee te geven. Deze technologie noemt Apple ‘ProMotion’. Dankzij ProMotion wisselt het beeldscherm tussen verschillende verversingssnelheden, op basis van de content die op het scherm getoond wordt.

Films – die vaak in 24 tot maximaal 60 frames per seconde zijn gefilmd – hebben bijvoorbeeld geen 120Hz beeldscherm nodig om er vloeiend uit te zien. Het is mogelijk dat Apple voor de iPhone 13-serie ook voor zo’n variabele verversingssnelheid kiest, om de batterijduur van de toestellen te maximaliseren. Mogelijk kiest je iPhone daarbij dus zelfstandig tussen 24, 60, 120 of 240 hertz.

Apples iPad Pro met ProMotion

