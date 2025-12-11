iPhone krijgt in 2026 weer een nieuw design – met deze 3 aanpassingen

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de iPhone, die in 2026 wéér een vernieuwd design krijgt. Deze veranderingen kun je verwachten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw design voor de iPhone

In 2025 heeft Apple maar liefst vijf nieuwe iPhones uitgebracht. Deze toestellen hebben niet alleen onder de motorkap een upgrade gekregen, ook het ontwerp is aangepast. Zo is de iPhone Air de dunste iPhone ooit en heeft de iPhone 17 Pro (Max) een vernieuwd camera-eiland. In 2026 verschijnen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, die opnieuw een aangepast design krijgen volgens geruchten. Deze veranderingen komen volgend jaar naar de behuizing van de Pro-modellen!

1. Kleiner Dynamic Island

De geruchten gaan al langer dat Apple werkt aan een aangepast Dynamic Island, dat we bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max vermoedelijk voor het eerst gaan zien. De toestellen krijgen een kleiner Dynamic Island, waardoor je meer ruimte overhoudt op het scherm van de iPhone. De kans is klein dat de feature helemaal verdwijnt, omdat Apple de frontcamera en Face ID-sensor nog niet volledig onder het scherm kan plaatsen. Het bedrijf kiest daarom voor een kleinere variant van het Dynamic Island.

2. Achterzijde wordt één geheel

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max heeft Apple de behuizing van aluminium en glas gemaakt. Dat is vooral goed zichtbaar aan de achterzijde van de toestellen, waar het kleurverschil tussen het glazen onderdeel en de titanium randen duidelijk naar voren komt. Apple is van plan deze verschillen kleiner te maken bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. De kleuren van het glas en aluminium komen vermoedelijk meer overeen, zodat het design van deze iPhones in 2026 weer een geheel vormt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Nieuwe kleuren

Apple brengt de nieuwe iPhones ieder jaar in een andere kleur uit en dat is bij de iPhone 18 Pro (Max) in 2026 vermoedelijk niet anders. Volgens geruchten verschijnen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max in de kleuren bordeauxrood, koffiebruin en paars. Het zijn wederom opvallende kleuren, nadat Apple dit jaar de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max in een feloranje kleur heeft uitgebracht. Het design van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgt dus eveneens een felle uitvoering.

Meer over de iPhones van 2026

Apple past het design van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max aan in 2026, maar dat geldt vermoedelijk niet voor de reguliere iPhone 18. Deze krijgt vrijwel hetzelfde ontwerp als de iPhone 17 en de iPhone 16. Het is de verwachting dat Apple alle iPhones komend jaar weer voorziet van een nieuwe processor, de A20- en A20 Pro-chip verschijnen dan. Deze zijn sneller en energiezuiniger dan de huidige chipset van de iPhone.

Andere verbeteringen bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn een verstelbaar diafragma bij de hoofdcamera, waardoor je de belichting van foto’s en video’s beter kunt regelen. We moeten nog even wachten op de volgende generatie van de iPhone, want de iPhone 18-serie komt pas in september. Wil je op de hoogte blijven van alle geruchten over de nieuwe iPhone? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je niks mist over de iPhone 18!