Het belooft dit jaar weer een goed iPhone-jaar te worden met vijf nieuwe iPhones. Dit zijn de iPhone-modellen die in 2025 nog gaan komen.

iPhone in 2025: deze modellen kun je verwachten

Apple komt elk jaar met nieuwe iPhones en zo wordt het in 2025 ook niet anders. Volgens geruchten komen er dit jaar vijf nieuwe toestellen aan.

Deze iPhones komen in 2025 nog uit:

Apple gaat volgens geruchten stoppen met de Plus-versie van hun iPhones. Dit betekent dat de iPhone 16 Plus de laatste versie van dit toestel is. De iPhone 17 Air zal dan deze plek innemen.

Naast de iPhone 17-serie komt er ook een nieuwe budgetversie van de iPhone. Over deze iPhone SE 2025 is al aardig wat bekend. Er is zelfs al een dummy verschenen zodat we inmiddels een idee hebben hoe het toestel eruit komt te zien. Zie daarvoor deze Tweet van Majin Bu op X (Twitter).

iPhone 2025 release (en prijzen)

De nieuwe iPhones komen in 2025, maar wanneer komen ze dan precies? De geruchten zeggen dat de iPhone SE 2025 ergens in maart of april van dit jaar zal verschijnen.

De prijs van het nieuwe toestel wordt mogelijk wel wat hoger dan die van de iPhone SE 2022. Je moet dan denken aan een prijskaartje van zo’n 649 euro voor de iPhone SE 2025. En de kans bestaat dat Apple stopt met de naam SE, want er zijn geruchten dat de nieuwe naam de iPhone 16E gaat worden.

De iPhone 17 verschijnt in september 2025. Apple brengt de nieuwe iPhones doorgaans begin september uit en onthult dan de prijzen van de toestellen. Toch houdt het bedrijf ieder jaar vast aan soortgelijke startprijzen, waardoor we al een idee hebben voor welk bedrag je de iPhone 17 straks kunt halen. Dit zijn de verwachte prijzen: