Van de nieuwe iPhones in 2025 is er één veruit het minst populair

Apple heeft in 2025 vijf nieuwe iPhones uitgebracht, waarvan er één nog steeds veruit het minst populair is van allemaal – dit moet je weten.

Deze iPhone van 2025 is het minst populair

In 2025 heeft Apple vijf nieuwe iPhones uitgebracht, beginnend met de iPhone 16e in februari. Vervolgens verschenen in september de iPhone 17, de iPhone Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Één van deze iPhones die in 2025 uitkwamen was van het begin af aan al niet populair en dat is momenteel nog steeds het geval. Het is in elk geval niet de iPhone 16e.

De Japanse investeringsbank en effectenmakelaar Mizuho Securities beweert dat de iPhone 17 Pro en ‌iPhone 17 Pro‌ Max hogere verkoopcijfers halen dan hun voorgangers in dezelfde periode vorig jaar. In hetzelfde bericht staat ook dat de standaard iPhone 17 een groot succes is en een heel stuk beter presteert dan de iPhone 16 een jaar geleden.

Verkoop iPhone Air valt tegen

De iPhone Air is dus blijkbaar de uitzondering en het minst populair van alle nieuwe iPhones in 2025. Apple is van plan om de productie van de iPhone Air dit jaar met een miljoen stuks te verminderen. Tegelijkertijd wil Apple de productie van alle andere modellen met twee miljoen stuks verhogen. De totale productieprognose voor de iPhone 17-serie voor dit jaar is ook verhoogd: van 88 miljoen stuks naar 94 miljoen stuks voor het begin van 2026.

In een ander rapport wordt beweerd dat Samsung plannen voor de release van een opvolger van zijn eigen iPhone Air-rivaal (de Galaxy S25 Edge) heeft geannuleerd vanwege tegenvallende verkopen. Desondanks was de iPhone Air in China binnen enkele uren uitverkocht.

Hetzelfde rapport van Mizuho Securities onthulde details over Apple’s eerste vouwbare iPhone en andere toekomstige apparaten. We verwachten een vouwbare iPhone in september van 2026. Wil je daar altijd van op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!