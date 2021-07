iPhone-chipmaker TSMC stapt volgens Nikkei Asia in 2024 over op een fabricageproces van 2 nanometer. Dit betekent dat de iPhone nóg sneller, zuiniger en koeler kan gaan werken.

Gerucht: iPhone krijgt in 2024 chip met 2 nanometer-structuur

Chipfabrikant TSMC is van plan een nieuwe fabriek te bouwen om chips met een fabricageproces van 2 nanometer aan te leggen. De productie van de chips zou in 2024 van start gaan. Het bedrijf begint in 2022 aan de bouw van de fabriek in Taiwan en de nodige apparatuur zal in 2023 worden geïnstalleerd.

TSMC is al jaren hoofdleverancier van Apples eigen A- en M-chips. De chips staan bekend om hun snelheid en efficiëntie. De huidige A14-chip, die in de iPhone 12-serie te vinden is, is de eerste Apple-chip met een 5 nanometer-structuur. Overschakelen naar een 2 nanometer-proces zal voor nog meer snelheid, minder stroomverbruik en minder warmte zorgen. Dat zijn natuurlijk welkome verbeteringen.

Chips bestaan uit een verzameling van miljarden transistoren. Hoe kleiner deze zijn, hoe meer er op één chip passen en hoe minder energie nodig is om ze aan te sturen. Hier staat de nanometer-structuur voor. Hoe lager het getal, hoe krachtiger en efficiënter de chip.

Waar zijn 4 en 3?

In de wandelgangen wordt gezegd dat Apple al een bestelling voor 4 nanometer-chips heeft geplaatst bij TSMC. Deze zouden dit jaar nog in productie gaan. Vanaf 2022 biedt TSMC waarschijnlijk de mogelijkheid voor 3 nanometer-chips. 2 nanometer-chips in 2024 klinken dan ook als een logische vervolgstap.

Als de geruchten kloppen, zullen de chips in de aankomende iPhone 13-serie nog rusten op een fabricageproces van 5 nanometer. De iPhones die hierop volgen zouden in theorie ieder jaar een chip met een kleinere structuur kunnen krijgen. Als Apple vanaf nu ieder jaar een nieuwe chip blijft uitbrengen, zullen de A18 en de M5 beide 2 nanometer-chips zijn.

