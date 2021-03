Een betrouwbare bron heeft zijn verwachtingen voor de iPhones van de komende jaren gedeeld. Volgens hem krijgt de iPhone in 2023 bijvoorbeeld een periscooplens en heeft de opvolger van de iPhone 12 een ander materiaalsoort voor Face ID.

Gerucht: iPhone 2023 krijgt periscopische zoomlens

De verwachtingen zijn naar buiten gebracht door Ming-Chi Kuo. Deze bron heeft het regelmatig bij het juiste eind als het om onaangekondigde Apple-producten gaat. Kuo heeft zijn verwachtingen voor de iPhones van de komende jaren in een uitgebreide memo gedeeld, die onder meer is ingezien door website MacRumors. In dit artikel bundelen we de belangrijkste claims per toestel.

2021: iPhone 13

Te beginnen met de opvolger van de iPhone 12, die in de wandelgangen iPhone 13 wordt genoemd. Kuo claimt dat Apple bij deze modellen een andere materiaalsoort voor Face ID gaat gebruiken.

De onderdelen die nodig zijn voor de gezichtsherkenning zouden niet langer van glas, maar van plastic zijn. De Apple-insider denkt dat het bedrijf hiervoor kiest om de productiekosten van de iPhone van 2021 te drukken.

Verder geeft Kuo aan dat de opvolgers van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max een betere telelens krijgen. Apple zou meer onderdelen aan deze zoomlens toevoegen waardoor de kwaliteit omhoog gaat. Kuo is niet de enige die denkt dat de Pro-iPhones van 2021 een betere camera krijgen: dit gerucht komt de afgelopen weken regelmatig voorbij.

2022: iPhone 14

2022 wordt volgens Kuo een tussenjaar voor de iPhone. De grootste verandering is dat het toestel een ander soort scherminkeping zou krijgen. Volgens de insider kiest Apple vanaf volgend jaar voor een zogeheten punch hole, in plaats van de huidige notch.

Onlangs claimde Kuo al dat Apple vanaf volgend jaar voor een gaatje in het scherm plaatst voor de selfiecamera, net zoals concurrent Samsung bijvoorbeeld doet.

2023: iPhone 15

2023 wordt volgens de bron een belangrijk jaar voor de iPhone-camera. Kuo stelt namelijk dat Apple volgend jaar een periscopische zoomlens aan haar high-end-telefoons gaat toevoegen.

Huawei P30 Pro

Zo’n zoomlens maakt gebruik van een speciale techniek waardoor je veel vaker optisch kunt inzoomen dan nu het geval is. De Samsung Galaxy S21 Ultra, een Android-telefoon die eerder dit jaar verscheen, kan dankzij een periscooplens bijvoorbeeld 10 keer optisch (dus zonder kwaliteitsverlies) inzoomen. De iPhone blijft vooralsnog op 2,5 keer steken.

Op naar maart

Hoogstwaarschijnlijk wordt de opvolger van de iPhone 12 in september gepresenteerd. De eerstvolgende onthullingen vinden volgens verwachtingen nog deze maand plaats. Normaliter houdt Apple altijd een evenement in maart, maar mogelijk kiest men dit jaar voor een online bijeenkomst. Ook kondigt het bedrijf soms nieuwe producten aan via een persbericht.

De verwachtingen voor het maart-‘evenement’ zijn dit jaar hooggespannen. We verwachten onder meer de AirPods 3, tweede versie van de AirPods Pro en de iPad 2021 hier te zien. Ook wordt in de wandgelgangen gesproken over de komst van de AirTags.

