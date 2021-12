‘iPhone en Mac krijgen in 2023 een flinke chip-upgrade’

Apple is begonnen met de eerste productie van de nieuwe, kleinere 3 nanometer-chips. Dit kan betekenen dat we de eerste chips in de iPhone 2023 of in de Mac terug gaan zien.

Flinke upgrade voor iPhone en Mac in 2023

Apple is al langer van plan om over te stappen naar de 3nm-chip, en de verwachting is nu dat het gaat gebeuren met de iPhone en Mac in 2023. Waarschijnlijk zal dit nog niet met de iPhone 14 gebeuren, want die krijgt volgens de laatste geruchten een minder krachtige chip dan verwacht.

Belangrijk om te weten is dat deze plannen nog kunnen veranderen. Volgens de geruchten was de overstap naar de productie van 3 nanometer behoorlijk uitdagend voor TSMC, de chipmaker. Het kan dus heel goed mogelijk zijn dat we nog wat langer moeten wachten om de eerste 3nm-producten te zien. Hopelijk is dit niet het geval en zien we de eerste iPhone en Mac met een 3nm-chip (met een flinke perfomance-boost) al eind 2023 verschijnen.

Klein, kleiner, kleinst: van 5 naar 3 nanometer

De M1, M1 Pro en de M1 Max-chips worden allemaal gemaakt met het 5 nanometer proces. Ook de A15-processor in de iPhone 13 wordt hiermee vervaardigd. De vorige generatie maakten gebruikt van het 7nm-proces. Een beetje kort door de bocht: hoe kleiner het fabricageproces, des te sneller en energiezuiniger wordt een chip.

De relatie tussen TSMC en Apple

Apple probeert altijd de modernste chips in zijn telefoons en computers te stoppen. Hiervoor werkt het bedrijf samen met de Taiwanese chipmaker TSMC. Hoe modern (dus krachtig én energiezuinig) een processor is, wordt met name bepaald door het fabricageproces.

Apple is de grootste klant van de Taiwanese chipmaker TSMC en zal dat naar verwachting blijven. Vooral de overgang van Intel naar eigen processors in de Mac en de iPhone 13 hebben gezorgd voor flinke bestellingen bij TSMC.

