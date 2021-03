Vanaf 2022 heeft de iPhone geen notch meer. In plaats daarvan verwerkt Apple alle sensoren voor Face ID en de selfiecamera in een gaatje in het scherm, net zoals telefoons van concurrent Samsung.

Gerucht: iPhone 2022 heeft geen notch

Dat beweert Ming-Chi Kuo, die regelmatig vroegtijdig juiste informatie over onaangekondigde Apple-apparaten deelt. De smartphone-insider deelt in een notitie dat de iPhone van volgend jaar een flinke designwijziging krijgt.

De OnePlus Nord heeft een ‘pilvormig’ cameragat

De meest in het oog springende is dat het toestel vanaf dan niet langer een notch zou hebben, maar een zogeheten ‘punch hole‘. In dit gaatje zitten onder meer de selfiecamera en benodigde sensoren voor Face ID, oftewel gezichtsontgrendeling.

Kuo maakt niet bekend hoe groot het schermgat van de nieuwe iPhone wordt. De insider tast ook nog in het duister wat betreft welke iPhone 2022-modellen zo’n punch hole krijgen. Kuo schrijft in de notitie dat in ieder geval “enkele” toestellen ermee worden uitgerust.

Andere (Android-)telefoonfabrikanten, waaronder Samsung en OnePlus, werken al langer met gaatjes voor de selfiecamera. Het voordeel van deze oplossing is dat het minder schermoppervlak inneemt dan een notch. Hierdoor krijg je als gebruiker meer displayruimte ter beschikking.

Geschiedenis van de notch

Kuo is een bekende naam in de Apple-gemeenschap en zijn claims komen regelmatig uit. Toch is het verstandig om het gerucht met een korreltje zout te nemen.

iPhone 12 mini

De scherminkeping van iPhones is namelijk relatief fors omdat er een hoop sensoren in zitten die nodig zijn voor Face ID. Apples techniek voor gezichtsontgrendeling werkt hierdoor wel een stuk nauwkeuriger dan concurrerende Android-telefoons.

Sinds de iPhone X, die in 2017 uitkwam, hebben alle hoogwaardige iPhones een notch gekregen. Dit zorgde destijds voor een hoop kritiek, maar de scherminkeping werd afgelopen jaren gemeengoed. Veel smartphonefabrikanten proberen de notch wel zo klein mogelijk te maken, of experimenteren met alternatieven, waaronder punch holes.

