Volgens een betrouwbare bron heeft de iPhone 2022 een 48 megapixel-camera. Apple zou volgend jaar twee formaten van het toestel uitbrengen: 6,1 en 6,7 inch. Een compacte 2022 iPhone komt er dus niet.

‘iPhone 2022-camera heeft 48 megapixel’

De geruchten zijn van Ming-Chi Kuo. De bekende analist deelt regelmatig juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten. In een nieuwe notitie aan investeerders, die is ingezien door MacRumors, deelt hij zijn verwachtingen voor de iPhones van volgend jaar.

Kuo schrijft dat de high-end 2022 iPhone een 48 megapixel-hoofdcamera krijgt. Deze schiet plaatjes in 12 megapixel-resolutie door de pixels samen te persen. Hierdoor gaat de fotokwaliteit omhoog en komen kleuren bijvoorbeeld beter uit de verf.

Verder zou de iPhone 2022, die misschien iPhone 14 heet, de mogelijkheid hebben om video’s in 8K-resolutie te maken. De iPhone 12 blijft op 4K steken. Kuo denkt dat alleen de Pro-modellen van 2022 video’s in 8K kunnen schieten.

Niet geheel toevallig gebruiken veel augmented- en mixed reality-toepassingen resoluties van tussen de 8K en 16K. De meestal betrouwbare bron denkt daarom dat Apple volgend jaar flink gaat inzetten op deze technologieën.

Kuo: Geen iPhone 14 mini op komst

Verder claimt Kuo dat Apple volgend jaar geen compacte iPhone uitbrengt. In plaats daarvan zou Apple in totaal vier telefoons uitbrengen met twee schermformaten: 6,1 en 6,7 inch.

Volgens Kuo gaat het om twee instapmodellen en twee Pro-modellen. Deze tactiek gebruikt Apple momenteel ook. De iPhone 12 en iPhone 12 mini zijn instapmodellen, terwijl de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zich op veeleisende gebruikers richten.

Meerdere marktonderzoeken geven aan dat de iPhone 12 mini minder goed verkoopt dan verwacht. Mogelijk denkt Apple er hierdoor aan om een compact model in de toekomst te schrappen.

Wel iPhone 13 mini in de pijplijn?

Dit jaar schijnt Apple nog wél een handzaam instapmodel uit te brengen. De iPhone 13 mini is een kleinere versie van de iPhone 13 en volgens het geruchtencircuit worden de nieuwe toestellen eind dit jaar aangekondigd. Lees onderstaande pagina om alles te weten te komen over de iPhone 13 mini, of kijk de bijbehorende video.

