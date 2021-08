‘iPhone beschikt in 2022 over veel grotere batterij’

Apple lijkt in toekomstige apparaten kleinere interne onderdelen te gebruiken. Zo ontstaat er ruimte voor een grotere batterij en krijgen de iPhone, iPad en Mac een betere accuduur.

iPhone-batterij wordt mogelijk groter

Het gerucht is afkomstig van DigiTimes, die zich baseert op bronnen binnen de toeleveringsketen van Apple. De Taiwanese website schrijft dat Apple van plan is om bij toekomstige iPhones, iPads en Macs IPD’s (integrated passive devices) te gebruiken.

IPD’s zijn chips die randapparatuur aansturen. Ze zijn krachtiger en compacter dan de interne onderdelen van nu, waardoor er meer ruimte ontstaat voor een grotere batterij.

DigiTimes vermeldt niet bij welke Apple-apparaten we de IPD’s als eerst kunnen verwachten. Wel zou Apple chipfabrikant TSMC goedkeuring hebben gegeven voor de massaproductie van IPD’s. De iPhone 13 komt vast nog te vroeg (die wordt al volgende maand verwacht), maar wellicht is er bij de iPhone 14 in 2022 ruimte voor een aanzienlijk grotere accu.

iPhone 13: ook grotere accu

Ook bij de iPhone 13-modellen wordt een betere batterij verwacht. Zo’n beetje alle gerenommeerde Apple-insiders maakten namelijk al melding van een betere accuduur in de iPhone 13. Daarmee lijkt Apple naar de kritiek op de iPhone 12 hebben geluisterd, die een goede – maar geen geweldige batterijduur heeft.

De accu van de iPhone 12-serie is ook wat kleiner dan bij zijn voorganger. Bij de iPhone 13 wil Apple de batterijcapaciteit weer verruimen. Naar verluidt doet Apple dit door de iPhone 13 iets dikker te maken en bepaalde interne onderdelen te verkleinen.

Overigens hoeft de grotere batterij niet per se te betekenen dat de accuduur erop vooruitgaat. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max lijken een scherm met een hogere verversingssnelheid van 120Hz te krijgen. Ook is er een kans dat Apple het always-on-display naar de iPhone brengt, waardoor je de tijd altijd kunt zien.

