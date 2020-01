September is een belangrijke maand voor Apple-liefhebbers, maar dit jaar moeten we ook december in de gaten houden. Het bedrijf uit Cupertino zou zijn volgende vlaggenschip namelijk op twee momenten uitbrengen. Dit is waarom.



‘iPhone 2020-verkoop vindt op twee momenten plaats’

Ook in 2020 gaat de geruchtenmolen rondom de opvolgers van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max gewoon door. Ditmaal claimt Mehdi Hosseini, een bij Susquehanna werkzame analist, dat de iPhone 2020-verkoop op twee momenten plaatsvindt. Wie écht snel wil internetten, moet dan ook tot december wachten.

De analist deelt zijn verwachtingen in een rapport dat is ingezien door StreetInsider. Hosseini claimt met meerdere bronnen in de productieketen van Apple te hebben gesproken. Deze stellen dat Apple in september als eerst de zogeheten 6GHz-iPhones gaat uitbrengen, waarna de mmWave-modellen een paar maanden later volgen.

Het komt erop neer dat de eerste lading iPhone 2020-toestellen minder snel kunnen internetten dan de volgende lading. 6GHz en mmWave maken beiden onderdeel uit van 5G-netwerktechniek, maar eerstgenoemde is slomer. Apple zou eigen antennes willen gebruiken voor beide soorten 5G-iPhones, waardoor de mmWave-modellen vertraging oplopen, aldus Hosseini.

In hoeverre dit verhaal klopt, valt nog maar te bezien. Hosseini is geen bekende naam in het Apple-circuit en heeft geen achterhaalbare staat van dienst als het op geruchten aankomt. Bovendien is het nog maar de vraag in hoeverre het verhaal opgaat voor Nederland. T-Mobile is van plan om haar 5G-netwerk dit jaar landelijk uit te rollen, maar de praktijk moet uitwijzen hoe goed dit gaat werken.

Dit verwachten we van de iPhone 12

De doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple dit jaar in totaal vijf iPhones uitbrengt. De iPhone SE 2 zou in de eerste maanden van 2020 verschijnen, gevolgd door vier toestellen in het najaar. Kuo verwacht dat al deze toestellen een oled-scherm van minstens 6,1 inch krijgen.

