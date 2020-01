De opvolgers van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zouden meer werkgeheugen krijgen. Een bron stelt dat Apple 6GB aan RAM overweegt voor de toestellen.



iPhone 2020 RAM: 6GB en 4GB

Het nieuws is afkomstig van twee analisten van UBS, een partij waarvan de voorspellingen wel vaker uitkomen. MacRumors kreeg de notitie in handen, waarop de analisten hun visie op de 2020 iPhones uitleggen die in september uitkomen. Veel dingen hebben we al eerder gehoord: zo stappen alle september-iPhones volgens UBS over op een oled-scherm.

Wat we nog niet eerder hebben gehoord, heeft betrekking op de hoeveelheid werkgeheugen (of RAM). Volgens informatie van de analisten stappen de nieuwe versies van de iPhone 11 Pro en Pro Max over op 6GB aan RAM en krijgen de nieuwe iPhone 11 en het kleinere 5,4 inch-model 4GB aan werkgeheugen. Het volledige iPhone-aanbod in 2020 zou er daardoor als volgt uitzien:

iPhone SE 2: 4,7 inch lcd-scherm: een camera, RAM onbekend

4,7 inch lcd-scherm: een camera, RAM onbekend iPhone 2020: 6,1 inch oled: twee camera’s, 4GB RAM

6,1 inch oled: twee camera’s, 4GB RAM iPhone 2020: 5,4 inch oled: twee camera’s, 4GB RAM

5,4 inch oled: twee camera’s, 4GB RAM iPhone 2020: 6,1 inch oled: drie camera’s, 6GB RAM

6,1 inch oled: drie camera’s, 6GB RAM iPhone 2020: 6,7 inch en oled: drie camera’s, 6GB RAM

De hoeveelheid werkgeheugen in een iPhone is al jaren het onderwerp van discussie. Terwijl veel Android-toestellen al jaren 6GB aan RAM of nog meer hebben, is Apple altijd spaarzaam geweest op dit gebied. Ondanks dat zijn het juist de iPhones die beter presteren dan nagenoeg alle Android-telefoons, wat verschillende oorzaken heeft.

Meer doen met minder RAM

Zo heeft Apple zowel de hardware als software volledig in handen, wat het makkelijker maakt om deze twee extra goed op elkaar aan te sluiten. Daarnaast ontwikkelt Apple zijn eigen A-serie chips, die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de prestaties van het apparaat. Daarmee kan Apple meer doen met minder werkgeheugen.

Het belooft een druk jaar te worden voor de iPhone. Naast deze twee 2020 iPhones zou Apple in maart de iPhone SE 2 uitbrengen en verschijnen in september nog twee toestellen. Dat brengt de totale teller voor nieuwe iPhones in 2020 dus op vijf. In het onderstaande overzicht hebben we alles wat we tot nu toe weten over deze toestellen voor je op een rijtje gezet.

Lees ook: 5 iPhones in 2020: verschillen en overeenkomsten op een rij