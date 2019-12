Als we een betrouwbare bron mogen geloven worden de iPhones van volgend jaar niet veel duurder dan de huidige generatie. De prijs van de 2020 iPhone wordt vermoedelijk tussen de 30 en 100 dollar hoger.



‘iPhone 2020 prijs niet veel hoger dan iPhone 11 Pro’

De iPhone wordt met iedere generatie beter, maar ook duurder. Daar waar de iPhone 6 tijdens de release in 2014 nog 699 euro kostte, moest je afgelopen september voor de iPhone 11 Pro al 1159 euro aftikken. Alhoewel de nieuwe iPhones van volgend jaar wederom duurder worden, houdt Apple de prijstoename binnen de perken.

Dat zegt Ming-Chi Kuo, een autoriteit als het op Apple-geruchten aankomt. De analist houdt voor een investeringsbank alle ontwikkelingen rondom de iPhone-maker bij, en deelt deze informatie in rapporten. Een van deze verslagen is in handen gekomen van MacRumors, dat het gerucht naar buiten brengt.

Volgens de telecominsider gaat Apple de prijzen van alle nieuwe iPhones verhogen met een bedrag van minimaal 30 dollar. Het nieuwe model krijgt een maximumprijsverhoging van 100 dollar, schat Kuo. Alhoewel het hier om dollars gaat kun je de prijzen bijna direct omrekenen naar euro’s, want iPhones zijn hier altijd duurder dan in de Verenigde Staten.



Over de 2020 iPhone

Kuo speculeert dat deze bescheiden prijstoename te maken heeft met de productieketen van Apple. Het bedrijf zou op voorhand namelijk minder geld uitgeven aan onderzoek- en ontwikkelingsbedrijven. In plaats daarvan zegt de insider dat Apple dit intern doet, en daarmee efficiënter kan produceren.

Volgens geruchten brengt Apple in 2020 vijf iPhones uit. De compacte iPhone SE 2 zou in de eerste helft van volgend jaar uitkomen, gevolgd door vier toestellen in de rest van 2020. Deze toestellen worden allemaal uitgerust met een oled-scherm, terwijl de opvolger van de iPhone vermoedelijk een lcd-display heeft. Ook zouden de toestellen van volgend jaar over 5G beschikken.

