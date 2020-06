iPhone 2020-geruchten: 9 dingen die we al weten over de nieuwe iPhones

We moeten er nog een paar maandjes op wachten, maar er is al een hoop bekend over de iPhone van 2020. Tijd voor een overzicht van de meest betrouwbare geruchten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 2020-geruchten overzicht

Vrijwel dagelijks schrijven we op iPhoned over de nieuwe iPhones. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de meest betrouwbare geruchten zodat jij weet wat je ongeveer kunt verwachten. Neem wel een slag om de arm, want in dit artikel hebben we het dus over onbevestigde informatie.

1. Vier modellen

Afgelopen jaren bracht Apple steevast drie nieuwe modellen op de markt. Daar lijkt dit jaar verandering in te komen. Meerdere geruchten wijzen er namelijk op dat de iPhone 2020-serie uit vier modellen gaat bestaan. De definitieve namen zijn uiteraard nog niet bekend, maar voorlopig zijn dit de kanshebbers:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Als deze informatie klopt komt er dit jaar dus één model bij: de iPhone 12 mini. Dit toestel schijnt met zijn schermformaat van 5,4 inch net iets schappelijker in de hand te liggen dan de overige modellen. De iPhone 12 is de directe opvolger van de iPhone 11 en vormt daarmee het instapmodel. Diezelfde vlieger gaat op voor de iPhone 12 Pro en Pro Max. Deze toestellen volgen de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max op.

2. Geen lcd meer, maar oled

De iPhone XR uit 2018 en iPhone 11 uit 2019 zijn goedkopere versies van high-end iPhones die destijds werden aangekondigd. Om de prijs te drukken werden deze toestellen daarom uitgerust met lcd-schermen, die kwalitatief minder zijn dan duurdere oled-panelen.

Dat zou dit jaar gaan veranderen. Apple gaat volgens geruchten ook hoogwaardige oled-panelen gebruiken voor haar instaptoestel. Dit soort panelen leveren onder meer mooiere kleuren, diepere zwarttinten en betere contrastwaarden op.

Uiteraard behouden de opvolgers van de iPhone 11 Pro en Pro Max hun oled-scherm, maar met forsere afmetingen. Volgens geruchten krijgt de iPhone 12 Pro een 6,1 inch-scherm. Dit is een stukje groter dan het 5,8 inch-paneel van de 11 Pro. De iPhone 12 Pro Max gaat er zo’n 0,2 inch op vooruit en heeft dus een 6,7 inch-scherm. De iPhone 12 mini schijnt net iets groter te worden dan de iPhone SE 2020.

3. ProMotion voor de iPhone 11 Pro (Max)

De iPhone 12 Pro en Pro Max lijken hun naam waar te maken dankzij de toevoeging van ProMotion. Deze speciale schermtechniek brengt een hoge ververssnelheid van 120Hz met zich mee. Dit betekent dat het scherm 120 keer per seconde ververst.

Zo’n hoge ververssnelheid merk je bijvoorbeeld tijdens het scrollen: beelden zien er veel vloeiender uit. Huidige iPhones blijven ‘steken’ op een ververssnelheid van 60Hz. De ProMotion-schermtechniek kennen we overigens al van de iPad Pro 2020. Deze tablet ververst het beeld 120 keer per seconde.

Qua resolutie belooft de iPhone 12-serie er overigens niet op vooruit te gaan. Meerdere smartphone-insiders geven aan dat de ppi-verhoudingen namelijk hetzelfde blijven. Ppi staat voor de verhouding tussen schermgrootte en het aantal pixels. Hoe hoger de ppi, hoe scherper het scherm oogt.

4. Design doet denken aan vroeger

De afgelopen jaren deed Apple qua design weinig verrassende dingen. Dat lijkt met de iPhone 12-serie te gaan veranderen. Alle vier de modellen schijnen namelijk gebaseerd te zijn op de iPhone 4, een iconisch Apple-toestel uit 2010. Indien deze informatie klopt krijgen de 2020 iPhones een ontwerp met harde, in het oog springende randen, een metalen frame en een platte achterkant.

De voorkanten schijnen zo goed als voorkantvullend te worden. Deze designkeuze is mogelijk dankzij de kleinere notches. Apple zou de inkeping van de iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max en 12 mini namelijk een stuk kleiner willen maken. In deze uitsnede zitten alle benodigde sensoren om Face ID goed te laten werken. Hoe Apple het precies voor elkaar gaat krijgen om de notches van de 2020 iPhones te verkleinen is nog niet duidelijk.

5. Touch ID onder het scherm

Het lijkt erop dat alle vier 2020 iPhones een Face ID-camera krijgen, zodat je ze kunt ontgrendelen met je gezicht, maar Apple wil een stapje verdergaan. Na jaren van geruchten lijkt het erop dat het bedrijf de Touch ID-sensor wil terugbrengen, maar dan onder het scherm.

Je ziet de scanner dus niet zitten, maar hij is onder het scherm wel aanwezig. Wil je een van de iPhone 12-modellen straks ontgrendelen? Leg dan je vingertop even op de specifieke plaats op het scherm neer. Een Touch ID-scanner onder het scherm belooft daarmee een fijn alternatief te worden voor wanneer Face ID niet goed werkt.

6. Camera: zelfde aantal lenzen, nieuwe LiDAR-sensor

In 2019 heeft Apple grote veranderingen doorgevoerd op cameragebied. We verwachten daarom dat 2020 wat minder spectaculair wordt. De iPhone 12 (en mini) zou daarom net als de iPhone 11 een dubbele cameralens krijgen. Deze module blijkt te bestaan uit een hoofdcamera en groothoeklens. Laatstgenoemde is ideaal voor het vastleggen van grote groepen of het maken van landschapsfoto’s.

De iPhone 11 Pro kreeg vorig jaar een grote camera-upgrade door de toevoeging van een derde cameralens. Volgens geruchten gebruikt Apple dit jaar hetzelfde camerasysteem, maar plakt hier een extra LiDAR-sensor bij. Deze sensor kennen we van de iPad Pro 2020 en zorgt ervoor dat de camera afstanden kan meten.

Dit zet de deur wagenwijd open voor augmented reality-apps die specifiek met dieptes werken. Denk bijvoorbeeld aan de app van IKEA. Deze applicatie laat je meubels in je huis plaatsen zonder dat je de deur uit hoeft. Ook de Portretmodus belooft er met de toevoeging van een LiDAR-sensor op vooruit te gaan.

7. Klaar voor 5G

Het Nederlandse 5G-netwerk krijgt stukje bij beetje steeds meer vorm en in andere landen kunnen ze er al mee aan de slag. Het is dus logisch dat Apple achter de schermen al jaren aan de nieuwe communicatiestandaard sleutelt. Het zou echter nog tot 2022 gaan duren voordat Apple haar eerste compleet zelfgemaakte 5G-iPhone onthult.

Tot die tijd schijnt het bedrijf te leunen op de onderdelen van externe partijen. Zodoende horen we meerdere telecominsiders zeggen dat de eerste iPhone met 5G in 2020 gepresenteerd wordt. Wij Nederlanders hebben hier echter weinig aan, want tot nog toe biedt geen enkele provider een volledige 5G-ervaring aan. Hoe dat precies zit, lees je in onderstaand artikel.

8. iOS 14 en nieuwe A14-chip

De vier iPhones die in september onthuld worden draaien allemaal standaard op iOS 14, de grote software-update die in juni tijdens WWDC onthuld wordt. De nieuwe update schijnt geen spectaculaire vernieuwingen door te voeren, maar vooral de stabiliteit van het besturingssysteem te verbeteren.

Verder is het de verwachting dat de iPhone 12-line-up wordt aangestuurd door de A14-chip, Apples nieuwste processor en de opvolger van de A13-chip. Laatstgenoemde kon vorig jaar op de nodige complimenten rekenen. De A13-processor was namelijk niet alleen een stuk sneller dan voorgangers, maar wist ook het maximale uit de accuduur van iPhones te halen. Naar verwachting bouwt de A14-processor op dit stabiele fundament voort.

9. iPhone 12 prijzen

De iPhone 2020-geruchten kunnen niet worden afgesloten zonder het over geld te hebben. Over de prijzen van de 2020 iPhones is nog maar weinig bekend. Het lijkt ons echter aannemelijk dat Apple ongeveer dezelfde prijzen aanhoudt, of de prijskaartjes zelfs iets omhoog gooit. Houd daarom ongeveer vanafprijzen aan:

iPhone 12: 809 euro

iPhone 12 mini: 759 euro

iPhone 12 Pro: 1159 euro

iPhone 12 Pro Max: 1259 euro

Houd iPhoned in de gaten, download onze gratis app of meld je aan voor de nieuwsbrief om niets te missen. Lees tot aan de officiële aankondiging meer over de nieuwe iPhones op onderstaande toestelpagina’s