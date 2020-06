Met vier iPhones die nog op de planning staan belooft het een druk najaar te worden. Maar hoe zit het met het formaat van deze iPhone 2020 modellen? Mockups laten het ons goed zien.

iPhone 12-formaat getoond in mockups

Met de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max liggen er vanaf september maar liefst vier nieuwe Apple-smartphones in de winkels. Bovendien past Apple het formaat van al deze modellen aan ten opzichte van vorig jaar, wat het er niet overzichtelijker op maakt.

Gelukkig zegt de Japanse website MacOtakara een viertal bock-ups in handen te hebben die een op een overeen komen met de uiteindelijke ontwerpen. De website zegt de testmodellen gebaseerd te hebben op gelekte schematische tekeningen die rechtstreeks afkomstig zouden zijn uit Apples productielijn. Daarmee zouden ze dus qua formaat identiek moeten zijn aan de uiteindelijke modellen.

Zoals we al in talloze geruchten hebben gehoord zijn de schermformaten van de 2020 iPhones als volgt:

iPhone 12 mini: 5,4 inch oled-scherm

iPhone 12: 6,1 inch oled-scherm

iPhone 12 Pro: 6,1 inch oled-scherm

iPhone 12 Pro Max: 6,7 inch oled-scherm

Een kleine, moderne iPhone

Op de afbeeldingen is vooral goed te zien hoeveel kleiner de iPhone 12 mini wordt dan we de afgelopen jaren van Apple gewend zijn. Door het voorkantvullende scherm kan Apple een fors scherm in een relatief klein toestel stoppen. Een groot verschil met de onlangs uitgebrachte iPhone SE 2020 die ook compact is maar daarnaast fikse schermranden heeft.

In lijn met andere geruchten hebben de iPhone 12 mini en iPhone 12 een dubbele cameralens, terwijl de duurdere Pro-modellen drie camera’s krijgen. De LiDAR-scanner van de iPad Pro 2020 is dan weer niet op deze testmodellen te zien. In tegenstelling tot het gerucht over de nieuwe iPad Air zouden alle 2020 iPhones gewoon een Lightningpoort krijgen. De overstap naar usb-c lijkt dus nog even te duren.