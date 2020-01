De vier 2020 iPhones die in september dit jaar verschijnen, krijgen een verbeterde Face ID-camera. Ook zouden we eerder dan verwacht afscheid moeten gaan nemen van de Lightning-poort.



iPhone 2020 Face ID

Het gerucht is afkomstig van Barclays, wiens analisten al vaker een correcte voorspelling deden over Apple. Zij stellen dat de ‘iPhone 12-modellen’ een vernieuwd TrueDepth-systeem krijgen, de techniek die de Face ID-camera mogelijk maakt. Apple zou deze verbetering doorvoeren dankzij de samenwerking met Lite-On Semiconductor. Zij leveren de onderdelen voor dit systeem.

Welke verbeteringen dit tot gevolg heeft, is niet duidelijk. Zo zou de camera in een groter gebied kunnen werken, een verbetering die de iPhone 11 Pro ook al introduceerde. Een andere optie is dat de onderdelen kleiner zijn geworden, waardoor de notch (de uitsnede aan de bovenkant van het scherm) ook kleiner kan worden gemaakt.

Geen Lightning meer vanaf 2021?

Waar de analisten wel meer over kwijt willen, is de vertrouwde Lightning-aansluiting. Die zou (net zoals eerdere geruchten al zeiden) mogelijk volgend jaar al verdwijnen uit tenminste één nieuwe iPhone. Deze verandering zou ervoor zorgen dat de bedraadde oordopjes uit de verpakking van de smartphone verdwijnen.

Apple zou naar een iPhone toewerken zonder aansluiting, die je dus volledig draadloos oplaadt. Andere voorspellingen van de analisten hebben we stuk voor stuk al gehoord in eerdere geruchten. Zo zouden twee toestellen 6GB aan werkgeheugen krijgen.

Naar verwachting brengt Apple in 2020 maar liefst vijf nieuwe iPhones uit. Dat begint eind maart al met de komst van de iPhone SE 2, daarna volgen er vier iPhones in september. Je leest er alles over in ons onderstaande overzicht, waarin we de toestellen stuk voor stuk met je doornemen.

