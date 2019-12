Apple koopt bedrijf dat smartphonefoto’s flink kan verbeteren

De foto’s die je maakt met de iPhone 2020 krijgen mogelijk nog levendigere en natuurgetrouwe kleuren. Apple neemt een start-up over die daar speciale software voor heeft ontwikkeld.

Machine learning voor betere foto’s

Apple heeft het bedrijf Spectral Edge overgenomen. Dit jonge bedrijf maakt gebruik van machine learning om foto’s die gemaakt zijn met een smartphone te verbeteren. Zo zijn dankzij de software foto’s helderder en benaderen kleuren meer de werkelijkheid.

De technologie voegt een infraroodscan van de omgeving samen met de daadwerkelijke foto. ‘Spectral Edge combineert Image Fusion en Deep Learning om meer informatie over de kleuren, details en helderheid in elke willekeurige afbeelding naar boven te halen”, aldus het bedrijf zelf.

In een profiel dat website TechCrunch in 2016 van het bedrijf maakte, is een voorbeeld te zien van hoe de technologie van Spectral Edge een foto kan verbeteren.

Spectral Edge toepassingen

Het is niet ondenkbaar dat Apple deze software wil gebruiken voor toekomstige iPhones. Op de website van Spectral Edge, die inmiddels offline is, werd ook gesproken over andere toepassingen. Zo kan de software gebruikt worden voor het verbeteren van de beeldkwaliteit van schermen en displays en is het geschikt voor camera’s in auto’s, webcams en drones.

Apple maakt in de iPhones al gebruik van slimme software om de gemaakte foto’s te verbeteren. De camera van de iPhone 11 en 11 Pro (Max) maakt gebruik van Deep Fusion. Deze techniek combineert informatie van verschillende beelden om zo foto’s die gemaakt zijn bij weinig licht te verbeteren.

Betere foto’s voor de iPhone 2020?

Apple zegt zelf nog niets over de overname, maar nieuwssite Bloomberg heeft papieren ingezien die de aankoop bevestigen. Het is niet bekend hoeveel Apple voor het bedrijf heeft betaald. Of de software ook daadwerkelijk al geïmplementeerd wordt in de iPhone 2020 is ook niet bekend.

Het is niet ongebruikelijk dat Apple andere bedrijven overneemt om zo nieuwe technologie in handen te krijgen. Zo nam Apple deze zomer nog Drive.ai over, voor hun zelfrijdende auto. Later werd ook de modemdivisie van Intel aangekocht. Tim Cook liet in mei van dit jaar nog weten dat Apple in de voorgaande zes maanden gemiddeld één bedrijf per week overnam.

