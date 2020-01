‘Alle 2020 iPhones ondersteunen mogelijk geen 5G in Nederland’

Na meerdere geruchten over een verspreidde lancering, lijkt het er nu op dat alle vier de 2020 iPhones tegelijk worden onthuld in september.



Mogelijk geen iPhone 2020 5G ondersteuning in Nederland

Met nog een flinke poos te gaan tot het einde van dit jaar, buitelen bronnen over elkaar heen om nieuws over de nieuwste iPhones te ontdekken. Over de iPhone SE 2 (of iPhone 9) die in maart zou verschijnen weten we inmiddels al heel wat, maar ook over de toestellen die in september verschijnen, wordt het beeld steeds scherper.

Nu doet de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo (via MacRumors) een duit in dit geruchtenzakje met zijn visie op de lancering van deze iPhones. Hij stelt dat Apple vier iPhones in september uitbrengt, die allemaal in staat zijn om 5G te ondersteunen.

Volgens Kuo zal deze 5G-ondersteuning echter alleen beschikbaar komen in de Verenigde Staten, Canada, Japan, Korea en het Verenigd Koninkrijk. In alle andere landen zou Apple de 5G-functie uitschakelen.

De reden hiervoor is niet gek: in landen als Nederland is de 5G-dekking aan het einde van het jaar waarschijnlijk nog te beperkt om er goed gebruik van te maken. Daarom heeft het tegen die tijd weinig zin om deze functie al beschikbaar te maken.

Ook niet met update te activeren?

Daarom is het vooral opvallend wat Kuo hierna zegt: “Apple zou deze 5G-ondersteuning in deze landen mogelijk helemaal schrappen om productiekosten te besparen.” Dat zou betekenen dat ook een toekomstige software-update 5G niet beschikbaar maakt op deze toestellen.

Dat zou jammer zijn, want naar verwachting wordt 5G langzaam maar zeker de nieuwe standaard voor mobiel internet. Door dit jaar al met iPhones te komen die dit ondersteunen, zijn consumenten voorbereid op deze overstap. Mocht de uitspraak van Kuo kloppen, dan zullen we alsnog een gloednieuwe iPhone in 2021 of 2022 moeten kopen om 5G te kunnen gebruiken.

