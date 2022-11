iPhone (2007) vs iPhone 14 Pro (2022): 15 jaar aan veranderingen

De eerste iPhone verscheen in 2007 en 15 jaar later is de iPhone 14 Pro Apple’s paradepaardje. Welke veranderingen zijn er al die jaren geweest? En is er nog iets bij het oude gebleven? In deze iPhone (2007) vs iPhone 14 Pro zetten we de veranderingen op een rij!

iPhone (2007) vs iPhone 14 Pro: 15 jaar Apple

Het was in 2007 wel even schrikken toen Steve Jobs de iPhone 2G aankondigde. Het was een iPod, een telefoon en kon verbinding maken met internet. De eerste apple smartphone was dan ook een enorme hype.

Toch moesten we in Nederland nog even wachten. De eerste iPhone verscheen namelijk niet hier, maar wel bij onze oosterburen. Pas een jaar later, toen de tweede versie (de iPhone 3G) in 2008 werd aangekondigd, verscheen Apple’s smartphone ook in Nederland. Je kon hiermee met 3G op internet surfen, iets waar vrijwel iedereen toen nog van droomde.

Vijftien jaar later is de iPhone 14 het nieuwste toestel, met als ultieme paradepaardjes de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. In al die jaren heeft de iPhone een flink aantal upgrades gekregen.

1. Design: ouderwets goed

Het design is in al die tijd niet heel veel aangepast. Zelfs wanneer je de eerste iPhone nog nooit gezien hebt, is hij meteen te herkennen als iPhone. Natuurlijk is de behuizing wel hier en daar aangepast (van rond naar hoekig en weer terug), maar hij blijft herkenbaar.

Toch is er in die jaren ook veel veranderd. Zo was het scherm 3,5 inch groot, wat destijds best groot was. Nu hebben zelfs de kleinste iPhones, de iPhone 13 mini en de iPhone SE 2022, een veel groter scherm. De iPhone 14 Pro Max heeft zelfs een schermgrootte van 6,7 inch.

De thuisknop is nu bij bijna alle toestellen verdwenen en er is ook een notch (inkeping) of een Dynamic Island bij gekomen. De software heeft een flinke update gekregen, maar in essentie zijn ook daar veel zaken nog bij hetzelfde gebeven.

2. Opslag, accu en processorkracht

Toen de iPhone 15 jaar geleden verscheen, had je de keuze uit 4, 8 of 16GB opslag. Tegenwoordig is dat echt te weinig en pikt iOS al een flink aantal GB’s van je opslag in.

De iPhone 14 Pro Max heeft standaard 128GB opslag. Vind je dat niet genoeg? Dan kun je er ook voor kiezen om tot 1TB (1024GB) te gaan. Dan weet je zeker dat je voorlopig genoeg ruimte voor je apps en foto’s hebt.

Niet alleen de opslagruimte was kleiner, ook de accu was niet zo groot als tegenwoordig. Je kon met de 1400mAh accu zo’n negen uur op internet surfen. Toch deed vrijwel niemand dat, want internetabonnementen waren toen nog behoorlijk prijzig.

De chip was voor de tijd wel behoorlijk vlot. Ook had de eerste generatie iPhone al een multifunctioneel touchscreen. De eerste spelletjes maakten gebruik van het touchscreen, maar een App Store was er nog niet. Een van de eerste games voor de iPhone was Lights Off en je moest je iPhone zelfs ‘jailbreaken’ om het te kunnen spelen.

3. Camera: van 2 megapixel naar 48 megapixel

Bij de camera zijn ook enorme stappen gemaakt in de laatste vijftien jaar. De eerste iPhone had nog een camera van 2 megapixel. Foto’s hadden behoorlijk last van ruis en ‘s nachts fotograferen hoefde je eigenlijk al helemaal niet te proberen. En video’s maken? Vergeet het maar. Dat kon niet eens op de eerste iPhone.

Foto gemaakt met iPhone 3G Foto gemaakt met iPhone 14 Pro Max

Tegenwoordig heeft de iPhone 14 Pro (Max) drie lenzen en kun je zelfs in het midden van de nacht een prachtige foto schieten. Ook is Apple van 2 megapixel naar 48 megapixel gegaan. Daarnaast is het nu mogelijk om in ProRAW te schieten zodat je nog meer details in je foto’s krijgt.

iPhone (2007) vs iPhone 14 Pro (2014): op naar de volgende 15 jaar

Natuurlijk zijn er in al die jaren nog veel meer veranderingen doorgevoerd. Zo heeft de iPhone 14 Pro (Max) nu eindelijk een always-on scherm en zijn ook de AirPods en Apple Watch verschenen die nauw samenwerken met Apple’s smartphone. Wij zijn in ieder geval benieuwd wat de volgende vijftien jaar gaat brengen!

Lees meer: De iPhone bestaat 15 jaar: de meest opvallende modellen op een rijtje

